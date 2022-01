Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Etjen van der Vliet van Locked and Live brengt live muziek de woonkamer in (Rechten: RTV Drenthe / Wouter Westerveld)

Live muziek

Begin het weekend goed met een live (digitaal) optreden. In Het Podium in Hoogeveen waren afgelopen week opnames van verschillende artiesten voor de concertreeks van Locked & Live. Geniet thuis op de bank van de optredens, je bepaalt zelf wat je voor een stream wilt geven. Vrijdagavond vanaf 20.30 is indiepopgroep Waltzburg aan de beurt, zaterdagavond gaan de mannen van punkrockband Tusky los. Kijk voor meer informatie en tickets op lockedandlive.nl.

Naar de winkel?

Wat er tijdens de persconferentie ook gezegd wordt, sommige retail- en horecaondernemers hebben aangekondigd sowieso de deuren te openen. De lockdown is volgens veel ondernemers niet langer vol te houden en daarom werden vooruitlopend op de verwachte versoepelingen al openingsplannen gesmeed. Onder andere in Hoogeveen en Klazienaveen openen verschillende winkels hun deuren. Liever nog niet fysiek naar een winkel? Drentse ondernemers kunnen natuurlijk altijd nog gesteund worden door online bij ze te bestellen.

Poker

Inwoners van Beilen en omgeving kunnen zaterdagavond hun geluk beproeven tijdens de online voorronde van het Open Nederlands Kampioenschap Poker. In de zomer worden de landelijke (halve) finalerondes gespeeld. Meedoen kan via onkpoker.nl, deelname kost 7,50 euro. De pokerstrijd begint om 19.30. Op de site zijn ook datums te vinden van voorrondes in andere Drentse plaatsen.

Fakkelprotest Groningen

Oke, het is buiten Drenthe, maar het gaat veel Noord-Drenten wel aan. In de stad Groningen wordt zaterdagavond door de Groninger Bodem Beweging en het Gasberaad fakkelprotest op de Vismarkt gehouden. De organisatie eist van de landelijke overheid 'een ruimhartige en rechtvaardige schadeafhandeling, een vlotte en doortastende versterkingsoperatie en een wettelijk vastgelegde einddatum voor het sluiten van de Groninger gaskraan'.

Niet alleen in Groningen zijn zorgen. Ook Noord-Drentse gemeenten vrezen voor de schadelijke gevolgen van extra gaswinning in Groningen.

Wandelen

Het zijn winterwandelweken bij Buitencentrum De Poort in Ruinen. Met koffie of thee to go en koek word je op pad gestuurd voor een wandeling van 5 of 10 kilometer. Ook een lunchbox voor onderweg of een borrelbox voor na tijd thuis zijn inbegrepen. Er kan zowel op zaterdag als zondag gelopen worden, inschrijven vooraf is wel nodig via winterwandelweken.nl, starten kan tussen 09.30 en 14.00 uur.

Docu over Darp

Geen zin om naar buiten te gaan? Dan is zondag een mooi moment om de eerste twee afleveringen van 'Het mysterie van Darp' terug te kijken op rtvdrenthe.nl. Want wat gebeurde er eigenlijk tussen Darp en Havelterberg tijdens de Koude Oorlog? Werden er kernkoppen opgeslagen? In totaal zijn er zes afleveringen waarin naar antwoorden wordt gezocht. Komende dinsdag is aflevering 3 te zien.