Aa en Hunze somber over fietspad voor schoolkinderen Spijkerboor en Annervenen

Ouders uit Spijkerboor, Nieuw-Annerveen en Oud-Annerveen hoeven er niet op te rekenen dat hun kinderen binnenkort al over een fietspad naar de basisschool in Eexterveen kunnen fietsen. De aanleg van een fietspad langs de onveilige Hunzeweg stuit op zo veel obstakels, dat de gemeente Aa en Hunze de komst ervan somber inziet.

Inwoners van de drie dorpen in de Veenkoloniën hopen al zeven jaar op een fietspad naar Eexterveen. Sinds de sluiting van basisschool De Triangel in Nieuw-Annerveen in 2015 gaat een deel van de kinderen op de fiets naar de school in het buurdorp. De schoolroute gaat over de Hunzeweg, die de fietsende jeugd deelt met hardrijdende auto's, vrachtwagens en landbouwverkeer.

'Niet te koop'

Voor de kinderen - tien, volgens de gemeente - en hun ouders heeft wethouder Henk Heijerman (Combinatie Gemeentebelangen) weinig goed nieuws. Voor de aanleg van het fietspad moet Aa en Hunze grond kopen van meerdere grondbezitters langs de Hunzeweg, alleen lijkt dat onmogelijk. "We hebben van één agrariër de duidelijke boodschap gekregen dat hij zijn grond niet wil verkopen of ruilen. Daarmee kan een derde van het fietspad niet gerealiseerd worden", zegt wethouder Heijerman.

Een fietspad langs de Hunzeweg is mede door de aanwezigheid van verschillende grondeigenaren al een lastige opgave. Met ieder van hen moeten afspraken worden gemaakt over de aankoop van grond. Daarnaast is er op een aantal plekken erg weinig ruimte tussen de autoweg en gevels of opritten van woningen. Metershoge bomen die dicht op de weg staan maken de aanleg nog ingewikkelder.

Zwaar middel

Voor al die verschillende obstakels zijn volgens Heijerman wel oplossingen te bedenken. Aa en Hunze zou de grond van de weigerende agrariër kunnen proberen te onteigenen, wat inhoudt dat de gemeente de grondbezitter dwingt zijn grond te verkopen. Een zwaar middel, dat het college van burgemeester en wethouders niet wil inzetten. Heijerman: "Bij onteigening moet er wel sprake zijn van een zwaarwegend algemeen belang en het is de vraag of daar sprake van is."

De komst van het fietspad is nog niet volledig van tafel. De gemeenteraad van Aa en Hunze gaat het onderwerp in de toekomst nog bespreken tijdens twee raadsvergaderingen. Raadslid Rabbe Vedder (CGB) opperde tijdens de commissievergadering van gisteravond of een deel van het fietspad niet toch gerealiseerd kan worden, met uitzondering van het traject langs de weigerende grondeigenaar.

Collega-raadslid Lukas Koops (GroenLinks) vraagt zich hardop af of inwoners van de drie dorpen wellicht gezamenlijk in gesprek kunnen met de grondbezitter om een oplossing te vinden.

De enige andere optie die het college van burgemeester en wethouders ziet om toch een fietspad te realiseren, is een traject langs de rivier de Hunze, een paar honderd meter verderop. Daarvoor moet volgens het college eerst nieuw onderzoek worden gedaan en dus moeten de inwoners geduld hebben. Voor de korte termijn stelt Heijerman voor om opnieuw een schoolbusje te laten rijden tussen Spijkerboor en Eexterveen, zodat de kinderen in ieder geval veilig naar school kunnen.

Grondbezitters verdeeld

In gesprekken met drie van de vier grondbezitters* uit Nieuw Annerveen waarmee Aa en Hunze moet onderhandelen laat één van hen duidelijk weten niets te zien in de komst van het fietspad. De man zou daarvoor grond moeten afstaan, maar is dat niet van plan. "Daar heb ik geen belang bij en trouwens: er is een veel gemakkelijkere oplossing. Aan één kant van de weg is de berm deels verhard met stenen. Doe je dat aan de andere kant ook, dan hebben fietsers genoeg uitwijkmogelijkheden als er vrachtwagens aan komen", laat hij weten.

Een van de andere grondbezitters wil liever niet ingaan op zijn standpunt rondom de komst van een fietspad. "Mensen uit de buurt weten wel wat wij er van vinden en dat is voldoende. Als iemand meer wil weten dan kunnen ze het ons gewoon vragen, maar naar buiten toe hoeft dat voor mij niet zo nodig", laat de tweede grondeigenaar weten.

Uit de krant

Zijn collega een stuk verderop zegt altijd voor de komst van het fietspad te zijn geweest, ondanks dat zijn eigen kinderen niet in Eexterveen naar school gaan. Hij stelde voor om zijn grond met grond van de gemeente te ruilen en verwachtte een positieve uitkomst. "Dat ik nu uit de krant moet vernemen dat het fietspad er waarschijnlijk niet meer komt, vind ik vreemd. Dat had de gemeente toch wel even kunnen laten weten?"

* De grondbezitters wilden hun verhaal alleen doen op basis van anonimiteit. Hun namen zijn bij RTV Drenthe bekend.

Lees ook: