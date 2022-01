Inwoners Nooitgedacht vragen gemeente vergunning aan te vragen voor bomenkap

Wat is er aan de hand?

Werkgroep Groen Nooitgedacht en buurtvereniging Wijk Nooitgedacht hebben een brief gestuurd naar de gemeente. Het is een reactie op een brief die de gemeente in januari naar de bewoners heeft gestuurd. Maar ze zijn niet echt penmaatjes met elkaar.

Waar gaan die brieven over?

De bomenkap in de wijk.

Wat is daar mee?

Advies: pak even een lekkere stoel. De bomenkap in Nooitgedacht speelt al een tijdje. En de gemoederen lopen nogal eens hoog op. Inwoners dachten in de nieuwbouwwijk Nooitgedacht te komen in een wijk met veel bomen. Maar de gemeente Aa en Hunze begon bomen te kappen, tot ongenoegen van de buurtbewoners. Daar was geen vergunning voor. De gemeente dacht dat een melding bij de provincie voldeed. De bomen moeten wijken voor bebouwing. De bewoners zijn van mening dat er zonder omgevingsvergunning sprake is van illegale kap, en behouden het recht voor om een voorlopige voorziening aan te vragen om de kap stil te leggen.

Waar gaat de onenigheid nu over?

Het gaat nu vooral over juridische zaken. En dan niet in de zin van naar de rechter stappen, maar of de juiste protocollen zijn gevolgd. De gemeente liet daar onafhankelijk onderzoek naar uitvoeren, door een jurist. En juist dat betwijfelen de bewoners. Zij twijfelen "ernstig" aan de onafhankelijkheid. Daarnaast zijn ze ontevreden dat de vraagstelling anders is, dan de bewoners hadden voorgesteld. "Doordat de jurist een gekleurd en onvolledig beeld van de situatie voorgespiegeld heeft gekregen, komt deze tot onterechte conclusies", schrijven ze.

En nu?

De bewoners zijn tot de conclusie gekomen dat alleen een rechter kan beslissen wie er gelijk heeft. Maar ze willen nog niet meteen naar de rechter stappen. Ze hopen er alsnog met de gemeente uit te komen. Ze vragen de gemeente om alsnog een vergunning aan te vragen voor de kap van de bomen.

Eind 2020 trok een aantal inwoners van Nooitgedacht aan de bel over de bomenkap:

