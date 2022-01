FC Emmen dreigt met zelf openen stadion voor publiek

FC Emmen en de andere voetbalclubs uit de Keuken Kampioen Divisie en de Eredivisie willen hun wedstrijden weer met publiek kunnen spelen. Volgens hun belangenorganisaties is met de lege stadions "de rek eruit", zeggen zij in een statement. Vanaf vrijdag 28 januari moeten weer fans welkom zijn. "Wij kunnen niet langer zonder publiek spelen."

De clubs noemen de besluitvorming in de politiek te traag. Een demonstratieve opening van de stadions is de "onvermijdelijke volgende stap". "Iedere club gaat hierover in gesprek met zijn burgemeester", staat in het bericht.

'Geen 100 procent compensatie'

De clubs wijzen naar het buitenland, waar in veel gevallen wel publiek is toegestaan. "Dat maakt de concurrentiepositie nagenoeg ondoenlijk." De financiële steun die voetbalclubs hier vanuit de overheid krijgen, zou niet voldoende zijn. "Op dit moment is er nog geen 100 procent compensatie voor alle wedstrijden die wij noodgedwongen zonder publiek moeten spelen."

Volgens de belangenorganisaties tast dit de kwaliteit van het voetbal aan. "De schade voor de langere termijn is zeer ernstig." De sluiting van de stadions vorig seizoen zou de sector meer dan 100 miljoen euro hebben gekost.

De voetbalstadions zijn sinds november dicht vanwege een toenemend aantal coronabesmettingen toen. Premier Mark Rutte liet vanavond tijdens een persconferentie weten dat clubs in het betaald voetbal nog niet kunnen rekenen op versoepelingen.

KNVB heeft begrip voor dreigement

De KNVB heeft begrip voor het dreigement van de clubs om hun stadions weer te openen voor publiek, hoewel dat volgens de coronamaatregelen niet is toegestaan. "We begrijpen de emoties bij de clubs heel goed", meldt de voetbalbond.

"Uit de informatie van de GGD blijkt dat er in de stadions geen besmettingen plaatsvinden. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat stadionbezoek met voorzorgsmaatregelen veilig en verantwoord is", aldus de KNVB. "De reisbewegingen stellen qua aantallen weinig voor, want de meeste fans wonen op korte afstand van het stadion. Er zijn geen onderbouwde argumenten om stadions dicht te gooien."

"Toch gebeurde dat alweer twee maanden geleden. Er worden miljoenen verlies geleden en er is geen perspectief. Uitstekend dus dat de clubs in gesprek gaan met hun burgemeesters om te kijken of ze toch open kunnen. Ondertussen blijven wij met de minister in gesprek om naar oplossingen te zoeken."