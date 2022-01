Samenleving deels van het slot, dit zijn de versoepelingen

De niet-essentiële winkels kunnen open blijven tot 17.00 uur, en mogen zonder afspraak bezocht worden. Wel geldt er een maximaal aantal bezoekers met één gast per vijf vierkante meter. Ook de niet-medische contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten kunnen weer aan de slag tot 17.00 uur 's middags.

Studenten kunnen weer fysiek naar de universiteit, het hbo en het mbo. Sporten kan weer binnen en buiten in teamverband. Voor binnensport moet iedereen vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs (CTB) laten zien.

Volgens Kuipers wordt met de verlichting een 'weloverwogen risico genomen'. "Simpelweg omdat het moet", zegt hij, verwijzend naar de maatschappelijke impact van de strenge regels. Daarnaast zei Rutte dat de roep om versoepelingen vanuit de samenleving toenam. "Van alle kanten neemt druk toe om te versoepelen, en dat is begrijpelijk. Maar er zijn nog grote onzekerheden, daarom kan niet alles tegelijk open."

Horeca en cultuur dicht

De cultuursector, zoals musea, theaters en concertzalen blijven gesloten. Dat geldt ook voor de bioscopen en de horeca. Cultuurbeoefening, zoals muziek-, dans- en theaterlessen kunnen wel weer doorgaan. Publiek is niet toegestaan. "Maar je kunt dus wel weer oefenen met je bandje", zei Rutte.

Daarnaast werd het belang van een mondkapje benadrukt door het kabinet. Ook buiten en op de werkvloer wordt mensen geadviseerd een mondkapje te dragen, als er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Stoffen en zelfgemaakte mondkapjes worden afgeraden: de medische variant krijgt de voorkeur. Op drukke plaatsen buiten en als er op het werk geen afstand kan worden gehouden wil het kabinet ook graag dat er een mondkapje wordt gedragen.

De groepsgrootte buiten gaat omhoog naar maximaal vier mensen. Het maximaal aantal gasten dat een huishouden thuis mag ontvangen gaat ook naar vier. Wel wordt daarbij geadviseerd om bij maximaal één huishouden per dag op bezoek te gaan.

Versoepeling quarantaineregels

De quarantaineregels worden minder streng. Mensen die een booster hebben gehad of dit jaar zijn hersteld van corona hoeven niet meer in quarantaine na contact met iemand die besmet is met het virus, mits ze geen klachten hebben. Deze maatregel gaat per 21 januari in.

Nieuw weegmoment

Het kabinet bekijkt op 25 januari opnieuw of de coronamaatregelen verder kunnen worden versoepeld. "En dan kijken we eerst naar de horeca, musea, bioscopen en theaters." Wel zei de premier dat het dagelijks aantal besmettingen met de versoepelingen op kunnen lopen tot 75.000 of 80.000 per dag. Daarnaast wil het kabinet werken aan een aanpak voor de langere termijn.

Lees ook: