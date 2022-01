Musea mogen voorlopig niet open: 'Heel erg pijnlijk'

"Dit is een heel hard gelag voor onze sector", zegt directeur Harry Tupan van het Drents Museum tegen de NOS. "Ik vind het heel erg pijnlijk, want we hebben als sector bewezen dat we op een heel veilige manier open kunnen. We doen QR-codes, houden anderhalve meter afstand en dragen mondkapjes.

Oproep met andere musea

Het Drents Museum roept samen met andere musea op tot heropening. "Nederlandse musea horen bij de veiligste bezoeklocaties tijdens deze coronacrisis. Mede daarom vinden wij dat musea, net als commerciële doorstroomlocaties, ook weer bezoek moeten mogen verwelkomen. In geen enkel museum - ook niet in het buitenland - is de afgelopen twee jaar een besmettingshaard geconstateerd", staat in het epistel.

Er zijn volgens de briefschrijvers ongeveer 1,3 miljoen Museumkaarthouders in ons land "en nog veel meer cultuurliefhebbers, kunststudenten en kunstenaars, die niet alleen willen sporten of winkelen maar ook middels veilig museumbezoek en kunstkijken hun (geestelijk) welzijn willen bevorderen".

Inkomsten gedaald

De Nederlandse musea schatten het totaal aantal bezoeken over het afgelopen jaar eerder al op nog geen 10 miljoen. In 2019, toen er nog geen sprake was van corona en beperkende maatregelen, stond er 33 miljoen keer iemand voor de kassa. De eigen inkomsten zijn alleen al in 2020 met 250 miljoen euro gedaald. Die zullen in 2021 waarschijnlijk met nog eens 50 miljoen extra zijn gedaald tot een totaal van 300 miljoen minder, aldus de Museumvereniging.

