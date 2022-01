Drentse bioscopen gaan morgen open: 'We moeten een statement maken'

Bioscopen Luxor in Meppel en Astra in Klazienaveen openen morgen de deuren voor publiek uit protest tegen de verplichte sluiting. Het is voor de eigenaren een volledig raadsel waarom de zalen nog dicht moeten blijven, omdat ze naar eigen zeggen veilig en verantwoord open kunnen.

Het kabinet maakte vanavond tijdens de persconferentie bekend dat de cultuursector voorlopig nog moet wachten op versoepelingen. Op 25 januari komt daar mogelijk verandering in. "Maar dat biedt geen toekomstperspectief. Ik snap best dat er problemen zijn, maar ik ben teleurgesteld. Dit kun je niet meer uitleggen", zegt Albert-Jan Vos van Luxor.

De ondernemer opent morgenmiddag de deuren, net zoals zijn collega Frans Einhaus van de Astra bioscoop, die ook uit protest op zaterdag weer bezoekers verwelkomt. Hij vindt de langere sluiting waanzin. "We laten morgen zien dat we ons vak niet verleerd zijn, want dit is niet uit te leggen. Ik heb er geen woorden voor."

'Opening kan verantwoord'

De twee benadrukken dat bioscopen veilig open kunnen, en geen bron van besmettingen zijn. "Wij zijn al gewend aan het doen van een toegangscontrole, dus het checken van een coronatoegangsbewijs is voor ons geen probleem. Daarnaast hebben we gigantisch veel ventilatiecapaciteit en kunnen we zonder problemen mensen placeren", zegt Vos. Morgen zal hij, samen met de Astra bioscoop, deze veiligheidsregels gaan toepassen, net zoals dat gebeurde toen zij in de coronacrisis wél open mochten.

"We kunnen heel goed open, dat hebben we bewezen met alle collega's. Alles is hier pico bello. Als je dan niet open mag, is dat niet te begrijpen. Wij zijn zowat het enige land waar de bioscopen dicht zijn. Dat doet mij pijn", aldus Einhaus. Hij benadrukt samen met Vos dat er ruimte is om morgen in verzet te komen.

Ruimte voor ongehoorzaamheid

Premier Rutte meldde tijdens de persconferentie namelijk dat gemeenten ruimte kunnen bieden voor demonstraties in de vorm van ongehoorzaamheidsacties. Hij zegt zich te kunnen voorstellen dat op sommige plekken wordt toegestaan dat de deuren 'eventjes' worden geopend. Maar dat moet 'niet leiden tot een semi-openstelling', zei hij daarbij. "Uiteindelijk kan het niet zo zijn dat ze structureel opengaan."

Er is vertrouwen bij de bioscopen dat de Drentse gemeenten het protest zullen gedogen, maar de ondernemers vinden sowieso dat er een heldere boodschap afgegeven moet worden. "We moeten een statement maken. De premier zegt: 'de steunmaatregelen blijven staan', maar die zijn zwaar onvoldoende. En als ze daar naar kijken, zijn we alweer drie maanden verder. We kunnen dit niet accepteren", is Vos duidelijk.

'Slecht' bioscoopjaar

Eerder deze week werd duidelijk dat Nederlandse bioscopen een 'historisch slecht' jaar achter de rug hadden in 2021. Mensen bezochten samen 14,3 miljoen keer de bios, 14 procent minder dan een jaar eerder. In vergelijking met 2019, het laatste 'gewone' bioscoopjaar voor de coronacrisis, is het bioscoopbezoek zelfs met 62 procent gedaald.

De taskforce culturele en creatieve sector, een samenwerking van ruim honderd branche-, beroeps- en belangenorganisaties, herhaalt daarom de oproep aan het kabinet voor meer perspectief. "Dit is natuurlijk weer ontzettend balen", zegt Jeroen Bartelse namens de taskforce. "Het moet natuurlijk geen wedstrijd tussen sectoren worden en het is fijn dat de kids weer naar school kunnen en dat de winkels open zijn, maar ook wij snakken ernaar weer open te kunnen. We hadden hoop voor de musea toen we hoorden dat winkels toch open mochten, maar helaas."

