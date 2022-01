Rensentheater wordt kapsalon: 'Tijd van bang zijn is voorbij'

Het Rensentheater in Emmen wordt woensdag omgetoverd tot een kapsalon. Het is een protestactie tegen de coronamaatregelen van het kabinet.

Premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) maakten vanavond tijdens een persconferentie bekend dat theaters, bioscopen, musea en popzalen gesloten blijven. Voor andere sectoren was er wel goed nieuws. Zo kunnen bijvoorbeeld kappers en mensen met andere contactberoepen weer aan het werk tot 17.00 uur.

'Slaat nergens meer op'

Volgens cabaretière Sanne Wallis de Vries slaat het kabinetsbeleid 'echt nergens meer op'. Samen met collega Diederik Ebbinge heeft ze woensdag uitgeroepen tot protestdag. "Dan worden de theaters omgebouwd tot kapsalons, manicure-, pedicure- en massagesalons", legt Wallis de Vries uit in het tv-programma M.

Zelf staat ze woensdag in het Rensentheater. "Iemand gaat knippen en ik ga daarnaast spelen. Mijn uitnodiging aan de theaters en alle artiesten in Nederland is: doe mee. Het is een ludieke actie en we houden ons volledig aan de regels. Er waren geen besmettingen in de theaters en dat houden we zo."

'Telefoon stroomt vol'

De actie in Emmen brengt in korte tijd veel teweeg. "Mijn telefoon stroomt helemaal vol met berichtjes", zegt Jannet Westebring van het Rensentheater. "Ik had oorspronkelijk morgen iets willen doen, maar dat kreeg ik niet van de grond. Toen ik een telefoontje van Sanne kreeg om woensdag mee te doen, zei ik direct ja."

Volgens Westebring zijn er al kappers en stylisten geregeld. "Het gaat feestelijk worden. Het is een actie met een duidelijke knipoog." Bang dat het 'kapperstheater' voor vervelende consequenties gaat zorgen, is ze niet. "De tijd van bang zijn is voorbij."