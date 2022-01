Drentse burgemeesters willen handhaven: 'Spelregels zijn er niet voor niets'

De Drentse burgemeesters zijn tevreden met de versoepelingen van de coronaregels die vanavond door het kabinet bekend zijn gemaakt. Dat meldt Marco Out, voorzitter van Veiligheidsregio Drenthe namens alle twaalf de Drentse burgemeesters. "Het is goed dat we een begin maken met het bieden van perspectief aan de samenleving."

De twaalf burgemeesters kwamen deze week met de oproep om meer evenwicht aan te brengen in de coronamaatregelen. Ze wilden meer balans tussen de aandacht voor de zorg en de verschillende sociale, maatschappelijke en economische effecten. "De huidige lockdown is niet meer vol te houden", zei burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen over de situatie.

Handhaven waar nodig

De versoepelingen die het kabinet nu heeft aangekondigd, doen volgens de Drentse burgemeesters recht aan dat statement. Na de persconferentie hebben zij de situatie besproken, waar het onderwerp van handhaving aan bod kwam. Afgesproken is dat er wordt toegezien of de regels worden nageleefd, en gehandhaafd als dat nodig wordt geacht.

"We gaan in gesprek, we waarschuwen en zo nodig volgt er een boete. De spelregels zijn er niet voor niets. We hebben te maken met steeds meer mensen die uitvallen omdat ze corona hebben of in quarantaine zitten en ook in de zorg kunnen we geen nieuwe piek gebruiken. We roepen iedereen op om zich zo goed mogelijk aan de regels te houden, zodat de andere sectoren hopelijk ook zo snel mogelijk weer open kunnen", luidt het statement.

Lees ook: