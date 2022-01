Gemeente Westerveld staat pré-mantelzorgwoningen toe

Gemeente Westerveld staat mantelzorgwoningen toe bij mensen waar dat eigenlijk nog niet nodig is. Mensen die in de toekomst verwachten op zo'n plek zorg te krijgen of te ontvangen, kunnen een aanvraag doen voor een pré-mantelzorgwoning.

Een half jaar geleden trok de ombudsvrouw van de gemeente aan de bel. Aan die oproep is nu gehoor gegeven, want het preventief plaatsen van een mantelzorgwoning wordt toegestaan in de gemeente Westerveld.

De landelijke overheid stimuleert al jaren om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Dat kan door het aanpassen van je woning, maar ook door het aanschaffen van een mantelzorgwoning. Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van je eigen huis. De woning kan zowel door de verzorger, als door de zorgontvanger worden gebruikt. Steeds meer bedrijven bieden een kant-en-klare mantelzorgwoning aan die je in je tuin kunt plaatsen. Maar ook garages, schuren of andere bestaande bouwwerken worden als geschikt gezien.

In veel gemeenten kun je alleen zo'n zorgwoning krijgen als je kunt aantonen dat je zorg nodig hebt. Dat gaat via een doktersverklaring. Mensen die in de toekomst verwachten dat ze zorg nodig hebben, maar dus nu nog gezond zijn, visten bij de gemeente Westerveld tot voor kort achter het net.

In actie

Onmenselijk, vond ombudsvrouw Jozien Schrale. Ze behandelt klachten van inwoners uit de gemeente. In een rapport riep ze de politiek op om deze signalen serieus te nemen en het beleid aan te passen. "Westerveld vergrijst en dat vraagt om oplossingen", beargumenteerde ze. "Het liefst zijn dat oplossingen die de inwoners zelf bedenken. Dan moet je kijken naar mogelijkheden om hen een fijne laatste fase van hun leven te geven."

De oproep had effect. De gemeenteraad schaarde zich erachter en ook het college beloofde beterschap. Een half jaar later is het beleid aangepast. "We hadden eerst de indruk dat het enkele aanvragen waren", zegt wethouder Klaas Smidt. De ombudsvrouw heeft ons erop gewezen dat het probleem veel breder is, en er dus ook meer behoefte is aan een pre-mantelzorgwoning. Daardoor zijn we in actie gekomen."

De eisen zijn dus versoepeld, maar aanvragers moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je ouder zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd en mag de zorgwoning er niet langer staan dan 10 jaar.

Overwinning

Voor raadslid Geke Kiers voelt het nieuwe beleid als een overwinning. Ze maakt zich al een tijd hard voor deze zaak. "In Westerveld is dit echt een doorbraak. Mensen waren verdrietig omdat ze al jaren bezig waren met een aanvraag. De jaren tikken door, hoe langer het duurt hoe groter de noodzaak voor een pre-mantelzorgwoning wordt. Daarom is dit echt goed nieuws."

Kiers hoopt dat het mensen op ideeën brengt om elkaar te helpen. "Het is een stimulans voor de zorg", zegt ze. "Daarom hopen we dat mensen zich vrij voelen om een aanvraag in te dienen, en dat de gemeente die vanaf nu accepteert."

