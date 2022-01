Zeggen in allerlei soorten en maten

Zeggen zijn grasachtige planten, maar ze verschillen toch op een aantal manieren. Heel kenmerkend is de driekantige stengel die bijna alle zeggen hebben. Verder zien ze er tijdens de bloei heel anders uit: ze hebben geen pluimen, zoals de meeste grassen, maar aartjes met bijna altijd duidelijke verschillen tussen de mannelijke en de vrouwelijk bloemetjes. Al moet je dan wel weten waar je naar moet kijken.

Eigen standplek

Bijzonder aan de zeggen is dat elke soort een heel eigen standplaats heeft. Zo heb je zeggen die op plaatsen groeien waar de grond heel voedselarm is, of juist rijk, nat of juist droog. Beheerders zijn daarom dol op die zeggen, want ze vertellen precies hoe het met een gebied gaat. Sommige soorten zijn heel algemeen, andere - zoals de vlozegge en de blonde zegge - heel zeldzaam.

Eexterveld

Het Drentsche Aa-gebied heeft een aantal terreinen met heel verschillende zeggen-vegetaties. Op het Eexterveld vind je soorten van zogenaamde blauwgraslanden. Dat zijn hele voedselarme terreintjes waar vaak heel veel plantensoorten staan. Veel van die blauwgraslanden zijn verdwenen. Hun naam danken ze aan de blauwe zegge en de zwarte zegge die je vaak in dit soort graslandjes ziet: die hebben een beetje een blauw-groene kleur, heel anders dan het heldere groen van grassen. Als je een goed ontwikkeld blauwgrasland hebt komen deze soorten heel vaak voor. Op het Eexterveld kun je ook nog de heel zeldzame blonde zegge vinden.

Grote zeggen-moerassen

Heel andere soorten vind je langs de beek zelf: moerassen met grote zeggensoorten zoals de moeraszegge en de scherpe zegge. Deze zeggensoorten groeien op plekken waar het nat is en waar kwelwater om hoog komt. Vaak heb je ook dat er veen ontstaat in het beekdal. Dit soort vegetatie kwamen we tegen bij de Kappersbult, maar je vind ze ook langs het Gasterse diep. Behalve die zeggensoorten maken ook de vogels het gebied speciaal: er broeden hier vaak bijzondere vogels zoals de watersnip.

Pluimzegge en noordse zegge

En zo heb je nog veel meer soorten. Tientallen bij elkaar. Veel soorten zijn moeilijk uit elkaar te halen maar andere zijn weer zo typisch dat het geen enkel probleem is. De pluimzegge is daar een voorbeeld van. En de noordse zegge lijkt zo op andere soorten dat hij pas ontdekt is toen hij in een herbarium zat.

