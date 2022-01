Horeca in Hoogeveen en Assen open: 'We willen een signaal afgeven aan de politiek'

Heinri Schonewille, eigenaar van eetcafé La Brochette en Grandcafé Marron in het centrum van Hoogeveen, is vastberaden. "We zijn vandaag open omdat we een statement willen maken. We hebben heel hectische weken achter rug, waarin we leefden van hoop naar vrees en dan weer naar hoop en dan gaat het op het laatste moment toch weer niet door voor ons. Ik vind dat de horeca zoveel klappen krijgt en dat wij iedere keer achteraan in de rij staan. Perspectief wordt niet geboden en dus heb ik zoiets van: tot hier en niet verder", zegt de horecaondernemer.

"Wij voldoen aan alle regels. Iedereen heeft een zitplek en het personeel loopt met mondkapjes", gaat hij verder. "Als ik dan zie dat wij, terwijl er zo weinig ic-opnames zijn, nog steeds dicht moeten blijven, dan is de maat vol. Het water staat ons aan de lippen. Ik heb twee zaken met zo'n 40 a 45 medewerkers; die willen ook graag duidelijkheid en zekerheid."

Terug naar voor de lockdown

De steunpakketten zijn onvoldoende, zegt Schonewille. "Dat hoor ik ook van collega's. Daarnaast heeft de overheid in Nederland voor een bepaald zorgbeleid gekozen in het verleden, waardoor wij nu procentueel gezien de minste ic-bedden van Europa hebben. We lopen daardoor achter. Overal in Europa is de horeca nu wél gewoon open, behalve hier. Wij krijgen de rekening van het zorgbeleid. Dat is te gek voor woorden."

Hij had gehoopt weer terug te kunnen naar de situatie van voor de lockdown, die 19 december inging. Schonewille: "Toen waren we tot 17.00 uur open. Nu de winkels weer open zijn, had ik gedacht dat wij ook weer op die manier open mochten en dan langzamerhand de openingstijden weer verruimen. Nu worden we gewoon buitengesloten. Afgelopen zomer hebben we tienduizenden gasten over de vloer gehad. Uiteindelijk kregen we vijf meldingen van mensen die corona hadden gekregen. Dat is zó weinig! Dat we nu niet open zouden kunnen, klopt gewoon niet."

Grandcafé Marron heeft voor de gelegenheid een aangepaste kaart. "Morgen zijn we weer dicht. We willen puur een signaal afgeven aan de landelijke politiek. De klanten die we vanochtend hebben gehad waren blij en mensen voelen zich ook veilig. Politie of handhavers van de gemeente heb ik nog niet gezien. Ik ga ervan uit onze actie gedoogd wordt."

Boostersteak en 2G-salades

In Assen hebben Grandcafé Zusjes de Boer en restaurant Autentieq vanochtend ook hun deuren geopend. "We hebben een aparte menukaart met een boostersteak, 2G-salades en de vaccinatiebal. We moeten wel open. Het is niet alleen uit protest, maar wij krijgen geen coronasteun van de overheid", is te lezen op de Facebookpagina van Autentieq. "Het kan gewoon niet meer. De grenzen zijn open. In Duitsland kan je winkelen en uit eten en hier kan niks. Wij willen laten zien dat wat er speelt in een aantal sectoren, echt niet kan."

