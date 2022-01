Horeca in deel Drenthe open, maar op last van burgemeesters weer dicht

Heinri Schonewille, eigenaar van eetcafé La Brochette en Grandcafé Marron in het centrum van Hoogeveen, is vastberaden. "We zijn vandaag open omdat we een statement willen maken. We hebben heel hectische weken achter rug, waarin we leefden van hoop naar vrees en dan weer naar hoop en dan gaat het op het laatste moment toch weer niet door voor ons. Ik vind dat de horeca zoveel klappen krijgt en dat wij iedere keer achteraan in de rij staan. Perspectief wordt niet geboden en dus heb ik zoiets van: tot hier en niet verder", zegt de horecaondernemer.

"Wij voldoen aan alle regels. Iedereen heeft een zitplaats en het personeel loopt met mondkapjes", gaat hij verder. "Als ik dan zie dat wij, terwijl er zo weinig ic-opnames zijn, nog steeds dicht moeten blijven, dan is de maat vol. Het water staat ons aan de lippen. Ik heb twee zaken met zo'n 40 a 45 medewerkers; die willen ook graag duidelijkheid en zekerheid."

Terug naar voor de lockdown

De steunpakketten zijn onvoldoende, zegt Schonewille. "Dat hoor ik ook van collega's. Daarnaast heeft de overheid in Nederland voor een bepaald zorgbeleid gekozen in het verleden, waardoor wij nu procentueel gezien de minste ic-bedden van Europa hebben. We lopen daardoor achter. Overal in Europa is de horeca nu wél gewoon open, behalve hier. Wij krijgen de rekening van het zorgbeleid. Dat is te gek voor woorden."

Hij had gehoopt weer terug te kunnen naar de situatie van voor de lockdown, die 19 december inging. Schonewille: "Toen waren we tot 17.00 uur open. Nu de winkels weer open zijn, had ik gedacht dat wij ook weer op die manier open mochten en dan langzamerhand de openingstijden weer verruimen. Nu worden we gewoon buitengesloten. Afgelopen zomer hebben we tienduizenden gasten over de vloer gehad. Uiteindelijk kregen we vijf meldingen van mensen die corona hadden gekregen. Dat is zó weinig! Dat we nu niet open zouden kunnen, klopt gewoon niet."

Grandcafé Marron heeft voor de gelegenheid een aangepaste kaart. "Morgen zijn we weer dicht. We willen puur een signaal afgeven aan de landelijke politiek. De klanten die we vanochtend hebben gehad waren blij en mensen voelen zich ook veilig. Politie of handhavers van de gemeente heb ik nog niet gezien. Ik ga ervan uit onze actie gedoogd wordt."

Boostersteak en 2G-salades

In Assen hebben Grandcafé Zusjes de Boer en restaurant Autentieq vanochtend ook hun deuren geopend. "We hebben een aparte menukaart met een boostersteak, 2G-salades en de vaccinatiebal", zegt Geert te Velde van Autentieq.

Het water staat de Asser horecaondernemer aan de lippen. "Je bent ondernemer geworden om te ondernemen en niet om te kijken of je in aanmerking komt voor een steunpakket. In ons geval is dat antwoord nog steeds 'nee'. Wij zijn in februari 2020 begonnen en de uitvoerende instanties zien ons nog steeds als starters", aldus Te Velde.

In Rolde heeft vandaag één horecazaak de deuren geopend. "Het is meer voor het protest en om aan te geven dat we het niet eens zijn met de coronaregels. Sinds we moesten sluiten vanaf vijf uur is onze omzet al gedaald met 95 procent. Het is gewoon geen doen meer. Ik en mijn familie zijn klaar met deze manier van werken en met deze maatregelen", zegt Arnold Borghoff van Brasserie de 3 Heeren.

Handhaving

De horecagelegenheden waren nog maar net open, of koortsachtig overleg volgde tussen de Asser horeca, wethouder Mirjam Pauwels en burgemeester Marco Out, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio. Meer dan een uur hoorden de bestuurders de grieven van de ondernemers aan. Er was begrip voor de standpunten van de horecabazen.

Maar dat veranderde niet veel aan de afspraken die de Drentse burgemeesters hebben gemaakt: de horecazaken die open zijn kunnen handhavers op de stoep verwachten. Ze krijgen dan eerst een waarschuwing en mochten ze dan nog de deuren niet sluiten, dan kan een boete ter hoogte van 2.500 euro volgen. "Maar dat is niet wat je wilt", zegt burgemeester Out na afloop van het gesprek met de ondernemers.

Burgemeester Anno Wietse Hiemstra meldt zich 's middags in Rolde en geeft Borghoff de keus: of sluiten om 17.00 uur of een boete. De ondernemer kiest voor het eerste en zegt de ruim dertig reserveringen die er staan voor de avond weer af.

Ook de ondernemers krijgen 's middags een waarschuwingsbrief van de gemeente in handen. De horecaondernemers besluiten gezamenlijk om de deuren om 17.00 uur te sluiten. En morgen? "We gaan nu eerst zelf zo een borrel drinken en dan zien we morgen wel weer verder", zegt Te Velde.

Koffiekar

Horecaondernemers in Meppel zijn vandaag niet open. Ze serveren gratis een bakkie troost in het centrum, want als de mensen niet naar de horeca komen, dan komt de horeca wel naar de mensen. "Het is positiever dan burgerlijk ongehoorzaam en open. We zijn open op straat en bieden het aan. De reacties zijn positief. Mensen snappen het niet dat we niet open mogen en vinden het jammer. Ze hebben alle begrip voor ons", zegt Ronita Bisschop, een van de initiatiefnemers.

