Zeggensoorten: 'Fifty shades of green'

Zeggen zijn grasachtige kruiden die deel uitmaken van de cypergrassenfamilie. Er bestaan wel tweeduizend soorten. In ons land komen ruim zestig soorten voor, onder andere langs de Drentsche Aa.

Isolatie

Op hun tocht over die waterweg (zaterdagavond te zien op TV Drenthe, of kijk terug online) neemt boswachter Kees van Son Loes mee naar een geïsoleerd gebied dat tussen de beek, de spoordijk en de snelweg ligt. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer maar verder komt er nooit iemand. "Fifty shades of green", aldus de boswachter. Tussen het gras staan namelijk allerlei bijzondere plantjes waaronder zeggen.

Onderscheid

De verschillende soorten zijn lastig uit elkaar te houden, maar dat geldt niet voor alle zeggen. "Dit is misschien wel de makkelijkste zegge, de pluimzegge", laat Rossenaar op een andere plek langs de rivier zien. "We zijn in een broekbos bij Oudemolen. Dat is een verlande beekarm van de Drentsche Aa. Zo'n hele natte plek midden in een broekbos, daar houdt de pluimzegge van."

Pollen

De bladeren van de pluimzegge hebben ruwe, scherpe randen. De bloemen verschijnen in mei en juni. De plant is herkenbaar aan de dichte pollen en kan tot een meter hoog worden. "Soms kun je bovenop die pollen staan en zijn het de enige droge plekken in een moeras waar je kunt zijn", aldus Rossenaar. Het is een algemeen voorkomende plant maar de aantallen nemen iets af.

Herbarium

Een andere zeggensoort is de Noordse zegge. Deze plant heeft geprofiteerd van de natuurontwikkeling in de Drentsche Aa. 'Hij is pas ontdekt in de jaren veertig, vijftig. In het herbarium waren ze naar allerlei zeggen aan het speuren en toen bleek de Noordse zegge hier voor te komen", vertelt de ecoloog. "Voorheen was de plant alleen bekend uit Denemarken en Noord-Duitsland en toen bleek hij een heel stuk naar het zuiden in Drenthe ook te staan."

De plantendeskundigen gingen buiten op zoek en vonden de Noordse zegge op veel plekken terug. "Eigenlijk is hij altijd over het hoofd gezien, zo zie je maar.. Men denkt vaak dat je nieuwe soorten buiten in het veld vindt, maar de meeste nieuwe soorten worden ontdekt in het herbarium. Dus op een winteravond met gedroogd materiaal."

