Eén ziekenhuisopname en één overlijden met covid-19 in Drenthe, 587 positieve testen

De meeste positieve testen zijn gemeld in de gemeente Emmen (107). In de gemeente Westerveld is iemand met corona opgenomen in het ziekenhuis, en in De Wolden is een overlijden met covid-19 gemeld.

In Drenthe zijn de afgelopen 7 dagen gemiddeld 571 positieve tests per dag geregistreerd.

In de tabel hieronder is te zien hoeveel positieve testen, ziekenhuisopnames en overlijdens met covid-19 er zijn gemeld per gemeente sinds het begin van de coronapandemie, en hoeveel meldingen er de afgelopen 24 uur bij zijn gekomen (het getal tussen haakjes).

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus sinds 27 februari 2020 (bron: RIVM, 15-01-2022)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 3184 (+24) 10 23 Assen 8585 (+89) 85 25 Borger-Odoorn 3332 (+46) 39 23 Coevorden 5983 (+37) 68 35 Emmen 17526 (+107) 230 97 Hoogeveen 9471 (+57) 100 48 Meppel 4986 (+50) 40 37 Midden-Drenthe 4430 (+29) 45 32 Noordenveld 3913 (+45) 41 28 Tynaarlo 3900 (+34) 31 26 Westerveld 2279 (+24) 23 (+1) 23 De Wolden 4011 (+30) 44 30 (+1) Onbekend 434 (+15) 0 0

Landelijke cijfers

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 31.963 nieuwe positieve tests in heel Nederland gemeld. Dat zijn er 3526 minder dan gisteren.

Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests juist: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 31.774 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 37 procent meer dan de zeven dagen daarvoor.

Bij het RIVM werden zes overleden covid-patiënten gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld elf doden per dag, tegen zeventien doden per dag een week eerder.

Landelijk minder ziekenhuisopnames

Voor het eerst sinds oktober vorig jaar is het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen gedaald tot onder de 900. In totaal houden zaterdag nog 898 mensen met het virus onder de leden een bed op een verpleegafdeling bezet, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Dat is een daling van 56 patiënten ten opzichte van een etmaal geleden. Op de intensive cares liggen momenteel nog 321 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Ook dat zijn er minder dan vrijdag, toen nog 334 coronapatiënten werden verzorgd op een ic. In totaal liggen nog 1219 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, 69 minder dan het etmaal ervoor.

De laatste keer dat er minder dan 900 coronapatiënten op de verpleegafdelingen lagen, was op 30 oktober vorig jaar. Toen waren dat er 824. Vrijdag daalde het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen al tot onder de 1000, voor het eerst sinds 1 november.

