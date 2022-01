Livemuziek in Drents Museum als actie tegen coronabeleid: 'Even laten zien dat we er zijn'

"Ik snap wel dat de overheid een bepaalde volgorde kiest bij de versoepelingen, maar daar kopen wij natuurlijk niks voor. En daarom gaan we dit doen", aldus museumdirecteur Harry Tupan vanmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata. "We vragen ons af wanneer het einde nu eens in zicht is. Waarom worden de keuzes gemaakt, zoals ze nu zijn gemaakt?"

"Wij hebben als culturele sector bewezen dat we gewoon veilig en verantwoord open kunnen, mét QR-code, anderhalve meter afstand en mondkapjes", vervolgt hij. "Dat bleek in de vorige periodes dat we open waren. Er zijn geen corona-uitbraken bij ons geweest. Dus zijn we een beetje gefrustreerd over waarom het bij ons niet kan. Dat geldt ook voor onze collega's uit de theaterwereld en voor dierentuinen bijvoorbeeld. Ik vind het gek dat je in heel grote winkelbedrijven gewoon rond mag lopen, maar in bijvoorbeeld een dierentuin niet. Dat kun je gewoon niet meer uitleggen."

'Ik voel een protestconcertje aankomen'

Nu de winkels van het kabinet weer open mogen, geldt dat ook voor de museumwinkel van het Drents Museum. Daar maakt Tupan gebruik van met de actie van morgen. Het idee ervoor ontstond spontaan toen de museumdirecteur uit Assen gisteravond app-contact had met voormalige C+B-gitarist Erwin Java. Hij appte naar aanleiding van het NOS Journaal gisteravond, waarin Tupan tekst en uitleg gaf over de situatie in het Drents Museum, dat baalt dat het de tentoonstelling van de wereldberoemde kunstenares Frida Kahlo niet kan laten zien.

Tupan: "Erwin Java stak mij en het museum een hart onder de riem. Hij zei ook dat hij het zo erg vindt dat de economische waarde van cultuur zo onderschat lijkt te worden. 'Ik voel een protestconcertje aankomen', appte hij op een gegeven moment. Dat triggerde mij. Ik dacht: als wij dan toch de winkel open hebben en we zorgen ervoor dat we de beveiliging honderd procent op orde hebben en we ons aan de regels houden, dan leiden we de bezoekers onze witte trap af, door de tentoonstelling van Frida Kahlo - want daar moet je dan toch langs - en dan naar de winkel. Daar staat de Erwin Java dan op te treden met bluesartiest Sean Webster."

Actie voor de hele cultuursector

De twee treden tussen 14.00 en 16.00 uur op en alles gaat volgens de coronaregels, benadrukt Tupan. "En vol is vol. Wij zijn als museum ook deels gelieerd aan de overheid dus vind ik het belangrijk dat we ons aan de regels houden. Maar we willen op deze wijze toch even laten zien dat we er zijn, zoals dat in veel steden gebeurt. En het gebeurt nu weliswaar in het Drents Museum, maar de actie is bedoeld voor de cultuursector in zijn algemeenheid. Erwin Java staat er ook voor de podiumkunsten en de muziek, voor al die artiesten die niet kunnen optreden. Dat willen we in dat korte moment samenbrengen."

Tupan heeft de gemeente Assen naar eigen zeggen geïnformeerd over de actie. "Wat de reactie was? Dat zeg ik niet. Maar ik heb het gemeld en ik weet ook dat ze moet handhaven. Nou, dat gaan we zien. Ik heb de gemeente hoog zitten en ga er vanuit dat ze vanuit een bepaalde coulance best wel meegaat bewegen met wat er gebeurt."

Tentoonstelling verlengd

Omdat het museum zo lang dicht is, wordt de tentoonstelling Viva la Frida! over het leven en werk van de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo met twee weken verlengd tot half april.