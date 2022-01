Voelen, ruiken en passen: de winkels zijn weer open

"We zijn superblij", zegt Alet Nijhof van Bloom BodyFashion in Hoogeveen. Voor haar winkel hangen ballonnen en alle medewerkers lopen vandaag met een verenboa om. "We gaan het vieren vandaag en de klanten kunnen niet wachten."

Voelen, ruiken en passen

Vanaf 10.00 uur in de ochtend werd er al druk gewinkeld. "Super", zegt een vrouw die net de eerste winkel binnenstapt. "Ik heb er zin in. Ik heb het winkelen echt gemist. Online winkelen is niks voor mij. Ik moet het voelen, ruiken en passen."

Het zag er eerst naar uit dat alleen winkelen op afspraak mogelijk was, maar dat zag Nijhof niet zitten. "Mensen willen vrij binnen kunnen lopen. Ze willen niet op afspraak winkelen, want ze voelen zich dan verplicht om wat te kopen. Wij vinden het leuker om lekker vrij naar de klant toe te lopen om te vragen wat ze willen."

'Binnenstad moet bruisen'

"Wij hebben de afgelopen week achter de schermen hard gestreden om ervoor te zorgen dat de winkels open konden", zegt Jan Stam, voorzitter Binnenstad Hoogeveen. "We zijn er hartstikke blij mee."

Tekst gaat verder onder de video

Stam noemt het aanblik van de stad de afgelopen weken treurig. "Er is geen beleving. Eigenlijk is er helemaal niets. Een binnenstad moet bruisen. Ook al was er click and collect, maar mensen gaan niet click and collecten. Mensen willen voelen en passen en willen ook nee kunnen zeggen als iets niet past. En als je op afspraak binnenkomt, krijg je het gevoel dat je verplicht bent om iets te kopen." Dat is volgens Stam geen goed gevoel. "Blij dat dat er nu niet meer is."

Maatregelen

Voor Nijhof waren de afgelopen weken zwaar. "De rekeningen moeten gewoon worden betaald, maar je omzet keldert. Gelukkig kunnen we er nu weer aan werken."

Winkeliers en klanten moeten zich wel aan een aantal maatregelen houden. Zo is het dragen van een mondkapje in de winkel verplicht en mag er één klant per vijf vierkante meter aanwezig zijn. "Dat zou betekenen dat wij hier tachtig mensen in de winkel mogen hebben. Dat doen wij sowieso niet. Als wij meer dan tien klanten hebben, gaan wij een deurbeleid houden. De klant begrijpt dan echt wel dat ze even moet wachten", zegt Nijhof.

Proosten

En hoe sluit Nijhof deze feestelijke dag af? "We gaan vanavond met de collega's een glaasje wijn drinken en weer proosten op de toekomst. We zijn heel blij."