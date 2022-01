Politie hoopt nog altijd op die ene tip over verdwenen Willeke Dost

"Maar het is een complexe zaak. En het ontbrekende puzzelstukje dat nodig is, hebben we helaas nog niet gevonden", zegt politiewoordvoerder Tessel Horsman.

Hoop

Maar hoop blijft er. En wel op die ene persoon met belangrijke informatie die nog niet eerder gedeeld is. Horsman: "We hopen erop dat er iemand is die informatie heeft over wat er met Willeke gebeurd is, maar waarmee hij of zij niet eerder naar voren is gekomen. We snappen dat de drempel na dertig jaar heel hoog kan zijn."

"Maar ik zou met klem willen verzoeken, kom met die informatie. Stel je alsjeblieft eens voor hoe het is voor de familie van Willeke, voor vrienden en iedereen die erbij betrokken is. Hoe belangrijk het is om te weten wat er toen gebeurd is", luidt de noodkreet van Horsman namens de politie.

De toen 15-jarige Willeke Dost verdween dertig jaar geleden in Koekange (Rechten: Margriet Benak/politie)

'Nooit te laat'

En ook al is het dertig jaar later, het is volgens de politiewoordvoerder nooit te laat om informatie te delen. "Er is ons alles aan gelegen om erachter te komen wat er met Willeke gebeurd is. Een meisje van 15 jaar dat zomaar verdwijnt en waarvan nog altijd niemand weet waar ze gebleven is, dat is onverteerbaar voor familie en vrienden, maar ook voor ons. Het gaat in tegen alles wat we willen en waar we voor staan."

Wij sluiten het onderzoek nooit tot wij weten wat er rondom haar gebeurd is." Tessel Horsman, politie Noord-Nederland

Het mag dan wel stil zijn rond deze mysterieuze verdwijningszaak, gesloten is 't ie zeker niet. "Het is een coldcase. We zijn er niet proactief mee bezig. Het wachten is op nieuwe concrete informatie, die het onderzoek vlot kan trekken. Iedere tip wordt in elk geval met zorg door ons coldcaseteam bekeken", zegt Horsman. "Wij sluiten het onderzoek nooit tot wij weten wat er rondom haar gebeurd is."

Vrijwillige verdwijning

In eerste instantie, toen Willeke op 15 januari als vermist werd opgegeven, is de zaak behandeld als vrijwillige verdwijning. Daar is in de loop der jaren veel kritiek op geleverd, ondermeer door oud-rechecheur Dick Gosewehr uit Vledder die het dossier herhaaldelijk bestudeerde.

Hij is ervan overtuigd dat Willeke de woning van het pleeggezin de avond voor haar verdwijning niet levend heeft verlaten. In 2004 kwam hij tot die conclusie, nadat hij de zaak voor het eerst bekeek. "De politie deed er toen niks mee, sterker nog ze lachten me zelfs uit", zegt Gosewehr.

Pas later kwam de politie ook tot het besef dat het meisje slachtoffer kon zijn geworden van een misdrijf. "Sinds die tijd is het meerdere malen uitgebreid en zorgvuldig in onderzoek geweest", zegt Horsman. "Helaas zonder resultaat."

(bekijk hieronder de video met Tessel Horsman, verhaal gaat verder onder de reportage)

Zo is in 2010 in en om het huis aan de Koekanger Dwarsdijk, waar Willeke bij het pleeggezin Mulders woonde, uitvoerig gezocht door politie en justitie naar sporen van Willeke. Vloeren in het huis zijn toen opengebroken, en in de tuin is gegraven.

Maar van het meisje geen spoor. Pleegmoeder Herna Mulders en pleegbroer Bart zijn destijds als verdachten aangehouden, vanwege betrokkenheid bij de verdwijning van Willeke. Maar ook dat loopt dood.

Mislukte graafactie

November 2018 graven politie en justitie opnieuw bij het huis van het pleeggezin, nu helemaal achterin het weiland dat achter de woning ligt. Ondanks hooggespannen verwachtingen, is het resultaat opnieuw niks.

De graafactie gebeurt onder druk van de Zoekgroep Willeke Dost. Als amateurspeurders dreigen ze zelf te graven als de politie dat niet doet, want speurhonden sloegen daar aan, en radarbeelden tonen bodemverstoring.

Nieuwe verdachte plek

Achteraf is op de verkeerde plek gezocht, zegt amateurspeurder Ab Bruintjes uit Koekange. Hij wil nog één keer dat de politie uitrukt met de graafmachine. Want er is nog een zeer verdachte plek, waar nog niet eerder is gezocht, en waar wel alle aanleiding toe is.

Maar tot Bruintjes' grote frustratie weigeren politie en justitie. "Bijna honderd procent zeker dat ze aan de Koekanger Dwarsdijk ligt", zegt hij.

Ook oud-rechercheur Dick Gosewehr stelt dat Willeke Dost op 14 januari, de avond voor haar verdwijning, slachtoffer is geworden van een misdrijf. "Ze heeft niet levend de woning verlaten."

Dood of toch levend?

Maar de politie houdt anno 2022 verschillende scenario's open, ook het scenario dat ze nog leeft. Want hardop zeggen dat Willeke dood is, en dat alleen nog het stoffelijk overschot gevonden moet worden, dat doen ze niet.

We kunnen niet uitsluiten dat ze nog leeft. Maar als je zolang geen teken van leven krijgt, moet je er natuurlijk serieus rekening mee houden dat ze overleden is." Tessel Horsman, politie Noord-Nederland

"Een van de scenario's is dat ze slachtoffer is van een misdrijf, maar we moeten er ook nog altijd rekening mee houden ze levend is. We hebben erg weinig concrete onderzoeksinformatie, waardoor we op dit moment eigenlijk geen enkel scenario kunnen uitsluiten", zegt Horsman.

"Maar als iemand als kind verdwijnt, en je zolang geen teken van leven krijgt, moet je er natuurlijk serieus rekening mee houden dat die persoon overleden is."

Zo af en toe komt er nog een tip binnen, vertelt Horsman. Vaak gebeurt dat als de zaak Willeke Dost weer aandacht krijgt van de media. "Dus is dit misschien ook weer zo'n moment, dat toch iemand naar voren komt met net dat stukje informatie dat aanleiding geeft om het op te pakken."

Beloning van 20.000 euro

Justitie heeft ooit een beloning uitgeloofd van 20.000 euro, voor 'de gouden tip'. Dat was in 2004, toen de vermissingszaak Willeke Dost aandacht kreeg op de landelijke tv, in opsporingsprogramma's omdat het Landelijk Team Kindermoord de zaak weer onder de aandacht wilde hebben. TROS Vermist deed er nog eens 10.000 euro bij. Tot een uitbetaling is het nooit gekomen, want het ontbrekende puzzelstukje is er nog altijd niet.

Anno 2022 staat de beloning van 20.000 euro van Justitie nog steeds overeind, zegt Horsman. "Dat is toch best een fikse beloning en toont aan hoeveel er ons aan gelegen is om erachter te komen wat er met Willeke gebeurd is."

Horsman hoopt dat de beloning net dat duwtje in de rug kan zijn om dat stapje naar voren te doen, en de belangrijke informatie te delen. "Ik denkt we heel erg blij zijn, als diegene nu komt. Want die persoon moet er gewoon zijn. Iemand weete wat er gebeurd is die avond dat Willeke verdween. Laat degene alsjeblieft naar voren komen."

Lees ook: