Geen hoofdrol voor Arianna Pruisscher in Heerenveen

Pruisscher won op nieuwjaarsdag nog zilver op het NK in Alkmaar. In Heerenveen reed de, tegenwoordig in Limburg wonende, Pruisscher attent en reed vele kleine gaatjes dicht. "Ik heb wel het idee dat er vandaag veel naar mij gekeken werd, maar ik vind het niet erg om die gaatjes dicht te rijden. Ik dacht gewoon rijden, beter en sterker worden."

In de laatste tien ronden probeerde Pruisscher nog aan de grote groep te ontsnappen, maar ruimte kreeg de Drentse niet. "Ik vind het wel jammer dat een aanval niet lukt of als er een kopgroep ontstaat." In de massasprint won Bakker voor Paulien Verhaar. Ineke Delden werd derde.

Fietsen in Spanje

Volgende week rijdt Pruisscher haar laatste marathon van het seizoen en gaat ze zich weer richten op het wielrennen. "Ik vertrek naar Spanje met mijn wielerploeg. Lekker een weekje in de zon fietsen. Pruisscher gaat dus niet naar Zweden om daar op natuurijs te schaatsen. Maar als het in Nederland gaat vriezen, komt ze terug. "Als er natuurijsklassiekers in Nederland worden gereden, dan ben ik zeker van de partij."