'Speelse beweging' al dertig jaar het devies van de Toyisten

Oprichter van de Toyisten is Dejo. Hij schuift aan in het Radio Drenthe programma Cassata, met een kleurig masker op. "Wij vinden dat de kunst voorop moet staan, niet het ego van de kunstenaar. Door een masker te dragen laat je zien dat je allemaal gelijk bent daarin."

De kunstenaars van het Toyisme, zowel vrouwen als mannen, vinden het ook prettig om anoniem te werken. Dejo: "Omdat ik vandaag in beeld ben, draag ik dit masker. Dejo is ook niet mijn echte naam. We hebben allemaal een letter uit het alfabet gekozen, en daar een fantasienaam aan gekoppeld die met die letter begint."

Speelse beweging

Het Toyisme is een kunstbeweging die volgens oprichter Dejo "speels omgaat met de actualiteit, met fantasie en droombeelden. Dat doen we op speelse manier, toy staat voor spelen, isme staat voor beweging. Speelse beweging."

Internationale faam

Toyisme de hele wereld overgegaan, maar de kiem ligt in Emmen. "Ik reis zelf veel, we gaan op bezoek bij galeries, musea. Zo ontmoet je mensen over de hele wereld. En het internet helpt, op die manier communiceren we en vinden we elkaar. Nu komen de kunstenaars overal vandaan." Momenteel bestaat het genootschap van Toyisten uit twintig kunstenaars. "We hebben dus nog zes plaatsen vrij. In totaal hebben we plek voor 26 kunstenaars. Er zitten 26 letters in het alfabet, zie je."

De Toyisten hebben hun galerij in Zuidlaren, op het terrein van Dennenoord. De Toyisme Studio is vanwege de lockdown momenteel gesloten, maar zodra ze weer open mogen is de galerie één zondagmiddag per maand te bezoeken. Vooralsnog is 13 februari de eerstvolgende datum waarop dit mogelijk is.