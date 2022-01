E&O moet in eigen huis punt afstaan

Met nog veertig seconden op de klok zette Michael Wennink E&O weer op voorsprong (32-31). Na een steal van Peter Woelders bleef de linkerhoekspeler van E&O voor het vijandelijke doel koel. Na een time-out kwam Volendam 2, met oud-spelers van Hurry-Up Noah van Wieringen en Jort Neuteboom op het wedstrijdblad, in de staart alsnog op gelijke hoogte.

Vanaf de penaltystreep bepaalde Jelmer de Vries de eindstand. Na de makkelijk gegeven en benutte strafworp van de opbouwer van de gasten uit Noord-Holland had E&O nog heel even om de winnende te maken, maar na gerommel bleef deze uit.

Moeite in de dekking

In Emmen was het vanavond vermakelijk, maar niet goed. Het kat-en-muisspel leek tien minuten voor tijd de kant van Volendam 2 op te vallen (27-29). Met twee doelpunten achter elkaar hielp Daan Molenbroek, topschutter van E&O met zeven goals, de zoekende formatie van de Deen Henrik Bergholt weer in kansrijke positie.

"Ik had ons vandaag heel graag zien winnen en dat was ook mogelijk", vertelt Bergholt na de remise. "Maar dan moet je beter verdedigen. We hebben in de dekking niet thuisgegeven."

Onderdeel van ontwikkeling

Door de teleurstellende puntendeling staat de vijfde plaats van E&O in de eredivisie op de tocht. Concurrent Hellas uit Den Haag kan later op de avond bij een thuiszege op Dynamico over de groen-witten op de ranglijst heengaan.

De Deense trainer/coach van E&O besluit: "Fouten maken is onderdeel van de ontwikkeling van deze jonge ploeg. Dat is vanaf de kant soms frustrerend, maar maandagavond tijdens de training gaan we gewoon weer aan het werk."