DOS'46 verliest nipt van koploper DVO

Vanaf minuut één wist DOS'46 dat er wat te halen viel bij de koploper. De thuisploeg begon het duel met een aangepaste selectie, vanwege een aantal coronabesmettingen in het team. "Dat je dat van tevoren weet geeft zeker motivatie", zegt Christian Dekkers. Hij was de grote man aan de kant van DOS'46 en scoorde negen keer.

Die boost was ook terug te zien in de ruststand: 9-11. DOS'46 speelde overtuigend, was scherp in de onderscheppingen en legde de bal makkelijk in de korf. Volgens Dekkers geen toeval: "Het was geen verrassing dat we gingen rusten met een voorsprong, we weten wat we kunnen en moesten die lijn doortrekken in de tweede helft."

Moordend tempo

Die energie was ook goed terug te zien in de tweede helft. Beide teams scoorden er lustig op los, waarbij DOS'46 zijn voorsprong zelfs wist te vergroten tot drie punten: 13-16. "Maar dan zie je dat het vanaf daar misgaat bij ons. We verslappen, maken domme keuzes en komen niet meer in ons spel. Daardoor weet DVO ook gelijk te komen en verloren we de grip op het duel", zegt Dekkers.

Koppen bij elkaar

Uiteindelijk ontpopte Jeffrey van Huenen zich aan de kant van DVO tot matchwinner door in de laatste minuten twee wonderschone treffers te maken. De punten bleven zo in Bennekom. "Het is nu zaak om de koppen bij elkaar te steken, niemand achter te laten en vol voor de winst te gaan in de laatste drie wedstrijden. Dan gaat het ons zeker lukken om derde te worden en zo deelname aan de kampioenspoule veilig te stellen", besloot een zelfverzekerde Dekkers. DOS'46 speelt volgende week om 20:00 uur thuis in Nijeveen tegen Oost-Arnhem.