Drentse dorpskernen maken zich op voor Kern met Pit

Kern met Pit is een landelijk initiatief dat dorp- en buurtprojecten ondersteunt. Bewoners krijgen een jaar de tijd om een project te realiseren. Als dat lukt krijgen ze een bedrag van 1000 euro en een predicaat. Daarnaast biedt Kern met Pit ook ondersteuning bij het netwerken of fondsenwerven. Uit elke provincie komt vervolgens een winnaar naar voren. Naast het predicaat en de 1000 euro kan een dorp of buurt nog eens 1.500 euro verdienen als provinciewinnaar.

Van speeltuinen tot hoenderhokken

Negen Drentse dorpen hebben zich aangemeld voor de prijs. Zo wil men in Noordscheschut de feestverlichting uitbreiden. In de Broekstreek wil men de erven groener inrichten. Op het Amsterdamsche Veld zijn twee kippenhokken gerealiseerd. Fort wil haar inwoners op de hoogte houden met een nog te drukken dorpskrantje. In Dalerveen is een aantal inwoners druk geweest met een speeltuin. In Gasselternijveen is door de jeugd net de laatste boerenkool uit de dorpsmoestuin geoogst. Nieuwlande heeft een heuse tuingroep. In Kostvlies zijn ze druk bezig met een nieuwe wandelroute en in Ruinerwold is men, net als in Dalerveen, bezig geweest met het opknappen van een speeltuin.

Naoberschap

Naast de financiële steun, het predicaat, de mogelijke titelwinst en het uiteindelijke gerealiseerde project, was de samenwerking voor velen ook een groot goed. In Noordscheschut bijvoorbeeld. Daar verlichtte de dorpsverlichting niet alleen het dorp, maar bood volgens een van de initiatiefneemsters, Paula Benjamins, ook een lichtpuntje voor haar inwoners tijdens de donkere lockdown-dagen. "Zo belangrijk is het ook nog. Niet alleen dat het mooi is, maar dat het voor de mensen ook een goed gevoel geeft", vertelt Benjamins.

Ook in de Zuidoosthoek verbond het project. "Dalerveen is een dorp wat heel veel samenwerkt en heel veel met elkaar doet", vertelt Albert Tempels. Samen met een aantal dorpsbewoners heeft hij zich hardgemaakt voor de speeltuin in het dorp. "Als er wat gerealiseerd moet worden, dan zijn vrijwilligers geen enkel probleem om te vinden."

Stemmen op een van de negen Drentse projecten kan hier.