Hoe een bever de winter overleeft

De bever is een waterdier (Rechten: Ralf Schick via Pixabay)

Voor veel dieren is de winter een precair seizoen. De temperatuur zakt en er is minder voedsel beschikbaar. Zij passen verschillende strategieën toe om de koude maanden van het jaar te overleven. Denk dan aan een wintervacht of een winterslaap.

Zo niet de bever. Dit in het water levende knaagdier houdt de ogen open tijdens de koude maanden van het jaar.

Reservevoedsel

Dat vergt wel enige voorbereiding. Het dier moet voldoende kunnen eten tijdens de wintermaanden. Daarom starten bevers al in het najaar met de voorbereidingen: naast de burcht leggen ze een wintervoorraad aan van omgeknaagde bomen. Daar bewaren ze de stronken onder water. Zo blijft de voorraad vers. In de winter eten bevers vooral de bast en twijgen van houtige gewassen en wortelstokken en de zachtere boomsoorten wilg en populier.

Niet alle bevers leggen een provisiekast aan, omdat de winters in ons land meestal niet zo koud zijn. Wel slaat het dier vet op in het weefsel van zijn staart, onder de huid en tussen de organen om zo de winter door te komen. Het vetgehalte in de staart kan vervijfvoudigen.

Isolatie

De burcht zelf wordt ook onder handen genomen. Met kleinere takken en modder wordt de woning extra geïsoleerd. Mocht er sprake zijn van strenge vorst en een dik pak ijs, dan kan de bever een poos in zijn hol blijven en eten van de wintervoorraad.

Zwemmen in de winter is geen enkel probleem voor de waterrat. Voordat een bever zich buiten waagt, warmt hij op in de burcht. Na het zwemmen keert her dier snel weer terug naar de burcht om opnieuw op te warmen. Mocht het water bevriezen, dan is er werk aan de winkel. Bevers proberen verschillende wakken open te houden, zo ook boven de ingang van hun burcht.

Voortplanting

In de winter is er ook tijd voor andere zaken. In de maanden januari en februari plant de bever zich voort. De paring vindt plaats in het water. Na bijna drieënhalve maand worden de jongen tussen april en juli geboren. Meestal zijn het twee tot vier kleine bevers die in het begin aan de poot genomen worden door de ouders. Zij helpen hun kroost dat niet meteen even behendig is in het water als hun ouders. Na twee tot drie jaar verlaten de jonge dieren het ouderlijk nest op zoek naar een eigen territorium.

