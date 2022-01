Het mag weer: weg met de coronacoupe en de kerstkilo's

Normaal gesproken is de kapsalon op zondag gesloten, maar dit keer wordt deze extra dag aangegrepen om wat extra omzet te kunnen draaien. Met zeven stoelen bezet is het een drukte van belang. "Het is heel druk. Iedereen heeft weer zin om naar de kapper te gaan voor een nieuwe coupe", vertelt Zandbergen.

De afgelopen vier weken waren zwaar voor de kapsalon, helemaal omdat de periode vlak voor kerstmis ook wegviel. "Dat is normaal gesproken onze drukste tijd van het jaar. Iedereen wil er dan nog graag netjes bij zitten voor het kerstdiner en dan moet je dicht."

'Erg gemist'

Ook in de sportschool van Anita Eleveld van Action Centre Gieten is het behoorlijk druk. Het is zelfs drukker dan op zaterdag, toen ze voor het eerst weer open waren. "Ik heb het erg gemist, misschien nog wel meer dan de sporters zelf. De mensen om je heen, de blije mensen. Mensen die je kunt motiveren om te sporten. Binnenkomen in een lege sportschol is niet wat we willen", legt Eleveld uit.

De klappen van de lockdowns komen hard aan bij de sportschool. Ongeveer een derde van de klanten is in de afgelopen tijd vertrokken. "Het is echt watertrappelen. Maar ze komen wel weer terug. Je hebt het nodig om te sporten."