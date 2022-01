Corona in Drenthe: 671 positieve tests, 1 inwoner overleden

In Drenthe zijn het afgelopen etmaal 671 positieve coronatests gemeld, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het cijfer ligt hoger dan het gemiddelde over afgelopen week. Dat kwam, inclusief vandaag, uit op 601 gevallen.

Een inwoner van de gemeente De Wolden overleed aan de gevolgen van het virus. Dat het RIVM het overlijden nu meldt, betekent niet dat die persoon ook daadwerkelijk in de afgelopen 24 uur is overleden; er kan vertraging zitten in het doorgeven van sterfgevallen.

De meeste nieuwe positieve tests zijn afkomstig uit de gemeente Emmen (155). Daarna volgen Assen (83) en Hoogeveen (77).

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus sinds 27 februari 2020 (bron: RIVM, 16-01-2022)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 3210 (+26) 10 23 Assen 8668 (+83) 85 25 Borger-Odoorn 3366 (+34) 39 23 Coevorden 6022 (+39) 68 35 Emmen 17681 (+155) 230 97 Hoogeveen 9548 (+77) 100 48 Meppel 5048 (+62) 40 37 Midden-Drenthe 4467 (+37) 45 32 Noordenveld 3962 (+49) 41 28 Tynaarlo 3950 (+50) 31 26 Westerveld 2303 (+24) 23 23 De Wolden 4042 (+31) 44 31 (+1) Onbekend 438 (+4) 0 0

Landelijk hoogste aantal nieuwe coronagevallen ooit

In heel Nederland zijn nog nooit zo veel nieuwe coronagevallen vastgesteld als in de afgelopen dag. Het RIVM kreeg 36.308 meldingen van positieve tests. Op vrijdag meldde het instituut ruim 35.000 bevestigde besmettingen, het laatste record, en vorige week vrijdag bijna 35.000.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 226.136 positieve testuitslagen. Dat komt neer op gemiddeld 32.305 nieuwe gevallen per dag, en ook dat is een verdere aanscherping van het record. Het gemiddelde stijgt voor de negentiende dag op rij. Eerder deze week ging het weektotaal voor het eerst door de grens van 200.000.

Het aantal gemelde sterfgevallen daalt juist verder en verder. In de afgelopen dag registreerde het RIVM dat zeven mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. In de afgelopen zeven dagen zijn 76 sterfgevallen gemeld, gemiddeld bijna elf per dag. Het sterftecijfer is daarmee terug op het niveau van eind oktober. Toen was de huidige besmettingsgolf net begonnen.