Protestconcert: Erwin Java en Drents Museum in actie tegen cultuursluiting

Vrijdagavond maakte het kabinet bekend dat winkels, kappers en sportscholen weer open mogen, maar dat de culturele sector voorlopig nog op slot blijft. Gitarist Erwin Java appte bij wijze van een grapje naar museumdirecteur Harry Tupan dat hij een protestconcert voelde opkomen. Tupan zag dat idee serieus zitten en organiseerde met collega's een middagconcert in de shop van het Drents Museum.

'Hartstikke kwaad'

Daar zat Erwin Java dan, samen met collega-muzikanten Erwin Nyhoff en Sean Webster, om voor een doorstroompubliek, liedjes te spelen. Om een protestsong à la Bob Dylan werd ook gevraagd, maar die zat niet in het repertoire, geeft Java toe. Toch vindt hij het belangrijk om met dit bijzondere optreden een signaal af te geven: "We zijn hartstikke kwaad. Om ben eigenlijk niet zo'n demonstrant, maar niets doen is voor ons geen optie."

Museumdirecteur Tupan is blij met deze ludieke actie, maar had gewild dat het niet nodig zou zijn: "Eigenlijk had de hele cultuursector nu gewoon open moeten zijn. Ik vind dat cultuur zo belangrijk is voor onze mentale gezondheid, dat we nu wel iets moesten laten horen. Voor de duidelijkheid: we begrijpen natuurlijk dat het voor ons kabinet moeilijk is om de juiste keuzes te maken, maar wij vinden dat alle culturele organisaties heel veel garanties kunnen bieden met bijvoorbeeld coronachecks, onderlinge afstand en mondkapjes."

De eerste klanken van protest uit de gitaar van Java klonken om 14.00 uur. Met de gemeente Assen werd afgesproken dat het twee uur later, om 16.00 uur, klaar moest zijn. "We hebben kort bezoek gehad van de boa's, die heel coulant reageren", vertelt Tupan. "Ik heb een officiële brief gekregen waaruit blijkt dat dit gedoogd wordt. Ik vind het fijn dat ze onze hartenkreet horen."

Zin in muziekmiddag

Het concert was een soort doorstroomevenement, zoals het normaal ook in het museum gaat. Dat veel mensen wel zin hadden in een muziekmiddag bleek uit de rij die zich buiten voor de ingang vormde. Daardoor kon er steeds een groep mensen van zo'n dertig personen beneden in de winkelruimte van het museum genieten van maar een of twee liedjes.

Alexander Pechtold, voorzitter van de raad van toezicht van het Drents Museum én oud-fractievoorzitter van D66, hoopt dat de politiek in Den Haag door dit soort acties beter gaat nadenken over de cultuursector: "Waarom mogen we wel naar een sportschool voor onze fysieke gezondheid, maar niet naar bijvoorbeeld een museum voor onze mentale gezondheid?", vraagt hij zich af. "Deze prachtige locatie met een mooie tentoonstelling verdient het om gezien te worden."

