De week van Drenthe: NAM wijzigt plannen afvalwater en tennisster Hartono verrast

Op maandag konden de leerlingen van basis- en middelbare scholen weer naar de klas na drie weken kerstvakantie. Dat zorgde voor blijdschap, maar ook voor spanning. Want met corona is de angst voor nieuwe besmettingen groot. Directeur Esther Boelens van de Valkenhorst in Assen hoopt dat iedereen de komende maanden gewoon op school kan zijn. "Het zou het beste zijn voor de leerlingen en mijn collega's, maar we kunnen niet in de toekomst kijken. We gaan ermee om zoals de maatregelen op dat moment zijn."

'Kleine vliegvelden geen aanjager'

Kleine vliegvelden zoals Groningen Airport Eelde zijn helemaal niet zo'n aanjager van de economie, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens de onderzoekers is er wel een verband tussen luchtvaart en economische groei, maar bij kleinere luchthavens is dit vaak beperkt. Op Eelde erkennen ze dat, maar het vliegveld zou wel bijdragen aan een goed vestigingsklimaat. "Nou, ik denk dat er wel een groot aantal bedrijven is die zich hier vestigen omdat hier een airport ligt", reageert directeur Meiltje de Groot.

Drenthe schrikt op. De NAM wil het afvalwater terugstoppen in de grond op de plek waar het vandaan komt, bij Schoonebeek dus. Die mededeling doet NAM-directeur Simon Vroemen in een raadsvergadering van het Overijsselse Dinkelland. Op dit moment wordt het afvalwater nog geïnjecteerd in de Twentse bodem, maar dat gaat veranderen.

'Wennen aan de wolf'

De discussie over de wolf is opgelaaid na recente aanvallen op schapen in Drenthe. Bij Lhee trapt Natuurmonumenten donderdag een landelijke campagne af: 'wennen aan de wolf'. Gericht op het scheiden van feiten en fabels in de discussie over het teruggekeerde roofdier.

Tennisster Arianne Hartono uit Meppel zorgt vrijdag voor een aangename verrassing. Ze bereikt via de kwalificaties het hoofdtoernooi van de Australian Open en zal haar debuut maken op een grand slam. "Ik heb er geen woorden voor. Dit is fantastisch!"

Op zaterdag is het precies 30 jaar geleden dat de 15-jarige Willeke Dost uit Koekange van de aardbodem verdween. De politie hoopt nog altijd op die ene tip.

Bekijk het weekoverzicht hieronder:

Lees ook: