Volleyballers van Olhaco maken zich op voor bekerclash

De heren van volleybalvereniging Olhaco hebben dankzij hun deelname aan de nationale beker namelijk door mogen trainen. Een zogeheten topsportuitzondering voor de hekkensluiter in de Topdivisie A.

"Dat was best wel verrassend. Toen de lockdown eind november werd aangekondigd, hadden we niet verwacht dat we mochten trainen", zegt hoofdtrainer Menno Volkerink.

Passer/loper én rasechte Hoogevener, Christiaan Boer, noemt zichzelf en zijn teamgenoten bevoorrecht: "Heel fijn dat wij in ons ritme kunnen blijven. Er zijn weinig ploegen die dat mogen." Bovendien is het volgens de jongeling heerlijk om even uit de lockdown te komen.

Competitievervalsing?

Op dit moment staat Olhaco dus onderaan in de Topdivisie A. Degradatieconcurrent Elburg ligt uit het nationale bekertoernooi en heeft niet mogen trainen en dus riekt het extra trainen naar competitievervalsing. In Hoogeveen zien ze dat niet zo.

"Wij hebben misschien twee weekjes voorsprong, maar zij hebben vijftig jaar meer aan volleybalervaring", verklaart Volkerink. Hij wordt gesteund door zijn 18-jarige pupil Boer: "Misschien hebben we wel een beetje voordeel, maar dat valt altijd nog maar te bezien. Het is in ieder geval fijn voor ons."

Christiaan Boer uit Hoogeveen is sinds dit seizoen aangesloten bij Heren 1 (Rechten: RTV Drenthe / Tom Meijers)

De competitie is op dit moment even van ondergeschikt belang in De Trasselt. De focus van Olhaco ligt natuurlijk op die bekerclash van aanstaande zaterdag. Nummer vier in de Topdivisie B, Inter Rijswijk, is dan de tegenstander. Toch is Volkerink optimistisch: "Ik denk dat de kansenverdeling echt wel fifty-fifty is. Op papier zullen zij beter zijn."

Maar de trainer hoopt op eenzelfde stunt van zijn team als in Kampen in de vorige bekerronde. Eind oktober wist Olhaco met 3-1 te winnen van Reflex.

"We zijn er klaar voor", zegt Boer terwijl hij het zweet van zijn voorhoofd veegt. En ook de bookmakers zijn de Hoogeveners goedgezind. "Dat gaat ze veel geld opleveren", besluit Volkerink lachend.

22 januari

Aanstaande zaterdag spelen de heren van Olhaco heren om 16:00 uur in sporthal De Altis tegen Inter Rijswijk. Weten de Hoogeveners die partij te winnen, dan wacht in de achtste finales van het nationale bekertoernooi wederom een topdivisionist: DIO/Bedum of Compaen.

Bekijk hieronder het item over Olhaco uit het Drenthe Sportjournaal:

