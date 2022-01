Amateurspeurders brengen zilverschat naar Hunebedcentrum

De muntschat bestaat uit vier zilveren 'longcross pennies', waarschijnlijk uit de tijd van koning Henry III in Engeland. De vrienden vonden de munten toen ze aan het zoeken waren op landbouwgrond. De locatie blijft geheim, om 'speurtoerisme' niet in de hand te werken.

"Dat gaf wel een euforisch gevoel", zegt Tim Zijlstra over de bijzondere laatste vondst. "Het was een stapeltje met vier munten en we zagen zilver in een bepaalde staat. Dan ben je toch nieuwsgierig."

De twee deden onderzoek naar oude gegevens zoals bodemkaarten. Ze vermoedden dat er op de plek waar ze de munten hebben gevonden een klooster moet hebben gestaan. Zijlstra: "Daarop voortbordurend kwamen we bepaalde grondlagen tegen die duiden op vroegere bewoning. Uiteindelijk kwam die muntschat omhoog. En kwamen we tot de conclusie dat er meer voorgevallen is dan je met het blote oog kunt zien."

'Kroon op ons werk'

Zijlstra en Van der Vlis zijn sinds hun veertiende vaak samen met de metaaldetector op pad. In die tijd hebben ze al vele vondsten gedaan. De mooiste mogen ze nu exposeren in een wisselvitrine in het Hunebedcentrum. In de vitrine leggen ze verschillende objecten zoals munten, pijlpunten en fibula.

Fibula zijn mantelspelden en de spelden die de twee amateurspeurders vonden dateren van 200 voor Christus. "Uit de late IJzertijd dus. Die vondsten waren nog niet veel eerder gedaan in Drenthe dus dat opent weer een nieuw boek", aldus Zijlstra.

De wisselvitrine is een aanvulling op de vaste collectie van het Hunebedcentrum. Archeoloog Riemke Scharff: "Ik vind het fantastisch dat spullen die normaal gesproken bij een privé-eigenaar liggen, op deze manier voor iedereen toegankelijk kunnen worden."

"Het is wel de kroon op ons werk dat dit hier mag liggen", zegt Zijlstra. "Anders ligt het maar thuis en hier komt het beter tot zijn recht."

Bekijk hier onze reportage over de zilverschat van Tim en Jeffrey (verhaal gaat verder onder de video):

De muntschat wordt vandaag aangemeld bij de database van PAN, het Portable Antiquities of the Netherlands. Oudheidkundige vondsten worden door PAN geregistreerd, om op die manier informatie over vondsten beschikbaar te maken voor de wetenschap, erfgoedonderzoek en musea. De vier munten worden opgemeten, gewogen en gefotografeerd.

Wat is het waard?

En dan de grote vraag: wat is zo'n zilverschat nou waard? Scharff:"Dat is wel lastig te zeggen. Ze zijn van zilver en zilver heeft natuurlijk waarde. Maar het heeft voornamelijk archeologische waarde. We plakken er liever geen geldwaarde op."

Zijlstra: "Dat vragen mensen altijd als we wat vinden, maar het gaat ons veel meer om de geschiedenis erachter." Van der Vlis: "Iemand had deze munt bij wijze van spreken tweeduizend jaar geleden in zijn hand en nu heb ik hem vast. Dat is gewoon bijzonder."

De muntschat bestaat uit vier zilveren penny's (Rechten: RTV Drenthe/Jeanine Hofsteenge)