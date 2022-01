Asielbus tussen Emmen en Ter Apel rijdt nu ook in de late avond en nacht

De speciale pendelbus voor asielzoekers tussen Emmen en Ter Apel rijdt vanaf nu ook in de late avond en nacht. Het is een van de maatregelen waarmee partijen de overlast in de reguliere bussen van Qbuzz willen verminderen.

Dat schrijft RTV Noord. De pendelbus reed de afgelopen periode tot 21.00 uur. Vanaf vandaag rijdt de bus tussen 07.00 en 01.00 's nachts. Zo sluit de bus aan op de eerste en laatste trein op het station in Emmen.

Cameratoezicht

Eind vorige week heeft Qbuzz medegedeeld welke maatregelen ze neemt om het veiligheidsgevoel onder buschauffeurs te vergroten. Naast het langer laten doorrijden van de pendelbus, wordt er daarnaast gewerkt aan cameratoezicht bij bushaltes van lijn 73 in Ter Apel. Het vervoersbedrijf gaat met verschillende partijen, waaronder de gemeente, kijken of dat mogelijk is.

Ook wordt er eind januari gestart met een proef, waarbij bewoners van het azc in Ter Apel als gastheer of -vrouw optreden op station Emmen. Passagiers die bij de bushaltes van lijn 73 staan, worden dan aangesproken en er wordt hun verteld dat er ook een pendelbus rijdt.

Daarnaast blijven er voorlopig vanaf 21.00 uur beveiligers meerijden op de bussen van lijn 73. Over vier weken wordt gekeken of dat nog nodig is. Ook blijven er na 17.00 uur toezichthouders op station Emmen die permanent controleren.

'Beter is permanent toezicht in Emmen'

Vakbond FNV is nog niet helemaal tevreden met de aangekondigde maatregelen van afgelopen vrijdag. "Bij twee pijnpunten zijn nu in ieder geval stappen gezet", vertelt FNV-vakbondsbestuurder Edwin Kuiper tegen RTV Noord. Hij doelt daarbij op het cameratoezicht in Ter Apel en op de gastheren en -vrouwen op station Emmen.

Het is volgens hem nog afwachten wat de maatregelen in de praktijk zullen opleveren. "Beter zou zijn: de hele dag permanent toezicht op Emmen van een boa of andere toezichthouder. Het is echt een onveilig gebied daar. We willen het idee van de gastheer of gastvrouw wel een kans geven, maar het is afwachten wat het gaat doen."

