Burgemeester Assen: 'We snappen de horeca, maar opengaan mag niet'

"In Assen is het goed gegaan", zegt burgemeester Marco Out van de gemeente Assen, die ook voorzitter is van de Veiligheidsregio Drenthe. Het mocht niet en het mag niet. De horeca dient nog dicht te blijven, net als de cultuursector. Niet-essentiële winkels mogen wel weer open sinds dit weekend. "Ik zag blije gezichten, van ondernemers die weer mogen ondernemen. Bij de cultuursector en in de horeca zag ik vooral veel wanhoop."

Om hun wanhoop te uiten openden horecaondernemers zaterdag hun deuren. "We hebben al snel tegen ze gezegd dat dat niet mag." Maar de kopjes koffie en glazen bier zijn toch geserveerd. "We snappen het wel", zegt Out, die samen met andere Drentse burgemeesters ook de horeca opriepen om het zo veilig mogelijk te houden. "Daar zijn ze volgens mij goed in geslaagd."

En er was nog een oproep. Om het eenmalig te doen. Want als restaurants of cafés permanent open blijven, wordt er wel strenger opgetreden.

'Hartverscheurende verhalen'

De afgelopen tijd hoorde Out 'hartverscheurende verhalen' aan van horecaondernemers. "Jaren van traditie gaan stuk. Mensen zien het niet meer zitten. Ze zitten er fysiek en mentaal doorheen." Out hoopt op versoepelingen voor de horeca- en cultuursector.

Overigens gooide het Drents Museum gisteren uit protest ook een deel van de deuren open. Bezoekers konden in sneltreinvaart de Frida Kahlo-tentoonstelling zien. In de museumwinkel was livemuziek van onder meer Erwin Java, de voormalig Cuby + Blizzards-gitarist uit Assen. Het protest was een spontaan idee van Java en museumdirecteur Harry Tupan.

Zo zag de openstelling van de horeca er in Drenthe uit, afgelopen zaterdag.

