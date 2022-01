Muzieklijst Harry's Blues 16 januari 2022

Nadat Harry Muskee in 2011 overleed brak voor gitarist Erwin Java een nieuwe periode aan. Ruim 25 jaar was hij de vaste gitarist van Muskee. In 2012 nam hij het initiatief tot het oprichten van de band King Of The World, een naam ontleend aan het repertoire van John Lee Hooker, en in 1970 opgenomen door Cuby & the Blizzards. De groep bestond uit Ruud Weber, Govert van der Kolm, Fokke de Jong en Erwin Java. Ondertussen zijn Java en De Jong vervangen door Stef Delbare en Marlon Pichel. Hun nieuwste album is Royal Ten, ter markering van het tienjarig bestaan van de band. Alle nummers zijn door de band zelf geschreven. En wanneer corona het toelaat gaat de band in februari op toernee.