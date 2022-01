Liggen alle coronapatiënten in het ziekenhuis daar vanwege covid-19?

Hoewel het coronavirus met de nieuwste variant omikron qua klachten steeds meer op een verkoudheid begint te lijken, liggen er in heel Nederland 906 patiënten met corona op verpleegafdelingen in het ziekenhuis, en 311 op de intensive care (cijfers zondag 16 januari).

Vragen over corona-opnames

Maar liggen die coronapatiënten in het ziekenhuis omdát ze corona hebben, of werden ze binnengebracht met andere aandoeningen en wees de veelal verplichte test bij opname uit dat ze daarnaast ook covid-19 onder de leden hebben?

Deze vraag werd eerder al eens ingestuurd naar Zoek het uit! door Sietske Wevers uit Assen, maar we konden daar bij de ziekenhuizen in Drenthe toen niet de vinger achter krijgen. Vandaag werd bekend via het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dat inderdaad niet alle coronapatiënten die in het ziekenhuis liggen, daar zijn vanwege covid-19.

Patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen om een andere reden dan covid-19 en vervolgens positief testen op het coronavirus, tellen in de dagelijkse ziekenhuiscijfers ook mee als coronapatiënt. Een woordvoerster van het LCPS laat dat desgevraagd weten aan het persbureau ANP.

Vertekend beeld

Alle ziekenhuispatiënten die positief hebben getest op het virus tellen dus mee in de covid-bezetting. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een patiënt die met hartklachten is binnengebracht en na een coronatest positief blijkt. Zo'n patiënt moet namelijk net als alle andere coronapatiënten worden geïsoleerd, legt het LCPS uit. "Bij deze gevallen moet de organisatie van de zorg dus anders worden ingericht en is de zorgzwaarte groter, hierdoor kan reguliere zorg in verdrukking komen", aldus de woordvoerster van het coördinatiecentrum.

Hoogleraar geneeskunde Marcel Levi stelde onlangs dat het een vertekenend beeld geeft om ook patiënten die geen coronaklachten hebben in de coronaopnames mee te tellen. Hij vermoedt dat door de zeer besmettelijke omikronvariant van het virus steeds meer mensen in het ziekenhuis terechtkomen die het virus bij zich dragen, maar niet om die reden zijn opgenomen.

Beleid gebaseerd op cijfers

Volgens het LCPS gaat het om "kleine aantallen" patiënten die niet zijn opgenomen vanwege corona, maar het wel hebben. Exacte cijfers hierover zijn niet beschikbaar. Het aantal covidpatiënten in ziekenhuizen is van belang omdat daar voor een belangrijk deel het beleid van de overheid op is gebaseerd om het virus te bestrijden.

Diverse grote ziekenhuizen bevestigen dat alleen de totale aantallen worden doorgegeven van patiënten die zijn opgenomen en besmet zijn met het coronavirus. "Voor de druk op de zorg maakt het namelijk niet uit of iemand is opgenomen vanwege Covid, of pas na de opname positief test", zegt een woordvoerder van UMC Utrecht. Iemand die corona heeft, moet altijd worden afgezonderd van patiënten die geen corona hebben, legt de zegsman uit.

Een derde van de patiënten

Het UMCG in Groningen schat in dat ongeveer een derde van de daar opgenomen patiënten die positief hebben getest op het coronavirus in de eerste plaats vanwege een andere oorzaak was opgenomen. "Deze patiënten zijn asymptomatisch. We komen erachter dat ze zijn besmet, doordat we heel laagdrempelig testen", vertelt een woordvoerster van het Groningse ziekenhuis.

Zoek het uit!

Heb jij ook een vraag, over corona of over iets heel anders? Stuur deze dan in!