Jongeren uit Hoogersmilde schoppen campinggast met klompen tegen hoofd

Voor het slaan en schoppen van campinggasten en de eigenaren van een café op de camping De Horrebieter in Hoogersmilde zijn vijf mannen uit dat dorp veroordeeld tot werkstraffen en voorwaardelijke celstraffen. De groep vernielde ook ramen en andere spullen van het café en één van hen dreigde de boel in brand te steken.

Het geweld vond plaats in de nacht van 1 augustus 2020. De avond ervoor had een 28-jarige man uit Hoogersmilde op een feestje op de camping ruzie gekregen met een campinggast. Volgens eigen zeggen is hij door die man en twee van zijn vrienden in elkaar geslagen. Daarna ging hij naar een kroeg in het dorp, waar hij met een gescheurd shirt en een wond in zijn gezicht aan zijn vrienden vertelde wat hem was overkomen.

Stuiterend hoofd

"Dan gaan ze terug naar De Horrebieter, met maar één doel: de rekening presenteren aan die campinggast", vatte de officier van justitie samen. De man met wie de Hoogersmildeger die avond ruzie had, werd door vijf mannen in elkaar geslagen en geschopt. Twee van hen hadden volgens getuigen klompen aan schopten daarmee tegen het hoofd van de campinggast.

"Hij lag in de foetushouding om het er levend vanaf te brengen en voelde hoe zijn hoofd door de trappen met klompen heen en weer stuiterde", aldus de officier. Een vriend van het slachtoffer, die ertussen wilden komen, werd ook geslagen en geschopt. De uitbaters van een café op de camping kregen eveneens klappen en trappen. Ook vernielde de groep de ruiten, glazen, stoelen en tafels in de kroeg.

Badr en Rico

Achteraf appten de vrienden uit Hoogersmilde er onderling over, bleek uit het politieonderzoek. De politie deed uitgebreid onderzoek omdat de mannen tijdens verhoren niks wilden verklaren. Ze vergeleken elkaar in hun appgroep met Badr Hari en Rico Verhoeven. 'Jij sloeg je als een kleine Badr daar naar binnen', werd gezegd over een 25-jarige man. 'We hebben heel De Horrebieter naar de godver getrapt. Alle glazen eruit gemept', schreef een ander over de kroeg.

"Grootspraak" zeiden alle vijf verdachten vandaag in de rechtszaal. Op één na ontkenden ze ook maar iets misdaan te hebben. Alleen een andere 25-jarige man bekende één raam te hebben stukgeslagen en twee mensen te hebben geduwd. Maar volgens de rechter was juist hij het die het slachtoffer met zijn klompen tegen het hoofd schopte.

Veel lagere straf dan de eis

Voor poging zware mishandeling van de campinggast, openlijk geweld tegen zijn vriend en de café-eigenaren en geweld in hun kroeg is de 25-jarige Hoogersmildeger veroordeeld tot honderd uur werkstraf en twee weken voorwaardelijk. De 28-jarige aanstichter van het geweld kreeg dezelfde straf. Hij dreigde ook nog het café in brand te steken als de eigenaren naar de politie zouden stappen.

De officier van justitie had een half jaar gevangenisstraf tegen de twee geëist. Maar omdat ze niet eerder veroordeeld zijn en gewoon werk hebben vond de rechter een werkstraf met een voorwaardelijke celstraf als waarschuwing genoeg.

Dat het letsel van het slachtoffer en zijn vriend beperkt is gebleven tot blauwe plekken, schaafwonden en een dikke neus noemde de officier "een mirakel". "Want het doel was niks anders dan deze man het ziekenhuis in de trappen of erger, als je ziet wat hier is gebeurd."

'Wij zijn de baas'

De aanklager vond dat alleen gevangenisstraffen recht deden aan de ernstige zaak. "Er is hier opgetreden met het idee: wij zijn hier de baas, wij zijn de justitie en dan wordt het slachtoffer zo te grazen genomen dat hij blij mag zijn dat hij het er levend vanaf heeft gebracht. Als dat is hoe het werkt in Hoogersmilde, moet er snel iets veranderen."

Tegen de 25-jarige man die in de appgroep werd vergeleken met Badr Hari eiste hij vijf maanden cel, net als tegen een leeftijdsgenoot en een vijfde verdachte van 27 jaar oud. Zij zijn evenmin eerder veroordeeld en hebben goede banen, waardoor de rechter een celstraf ook voor hen te ver vond gaan. Ze zijn veroordeeld tot respectievelijk zestig en tachtig uur werkstraf met daarbij ook twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf.

De officier zei na afloop van de strafzaak, die de hele ochtend duurde, dat hij nadenkt over hoger beroep.