George Claasz Coockson (83), oud-voorzitter DOS'46, overleden

"Hij nam zijn voorzitterschap uiterst serieus en met militaire precisie werden alle taken uitgevoerd", schrijft DOS'46 over Coockson, die in het dagelijks leven was gelegerd in Havelte als luitenant-kolonel der artillerie. "Zijn rustige karakter zorgde ervoor dat hij op een hele fijne, tactische manier precies datgene voor elkaar kreeg wat hij graag wilde. Of dit nu voor korfbal of niet voor korfbal was, dat maakte hem niks uit." Hij was ook de grondlegger van het archief van DOS'46.

Coockson werd op 3 mei 1938 geboren op Pontianak, een stad op het eiland Borneo in Indonesië. Als 10-jarige jongen ging hij naar Nederland. Hij raakte bij DOS'46 betrokken, omdat zijn kinderen bij de vereniging korfbalden. Coockson is erelid van de club. Als voorzitter maakte hij het 50-jarig bestaan van DOS'46 mee.

Coockson kwakkelde al langere tijd met zijn gezondheid.