Overvaller in Emmen dreigde met slagwapen en maakte 'iets' buit

Bij de woningoverval van afgelopen vrijdagavond in Emmen is gedreigd met een slagwapen. Dat laat de politie desgevraagd weten. De overval was in de benedenwoning van een flat aan de Varenkamp, in de wijk Emmermeer.

De overvaller sloeg een raam in. Een bewoner raakte lichtgewond bij de overval. "Bij de overval is ook iets buitgemaakt", zegt een politiewoordvoerder. Wat die buit is, wil de politie 'in het kader van het onderzoek' nog niet zeggen.

Achtergrond nog onduidelijk

De politie kan nog niet zeggen of er één of meerdere verdachten zijn. "We hebben nog niemand aangehouden en houden alles open. Onze getuigenoproep staat nog steeds."

Na de overval zette de politie de omgeving af en deed onderzoek bij de flat. Afgelopen weekend is buurtonderzoek gedaan en is met getuigen gesproken. Over de achtergrond van de overval kan de politie nog geen mededelingen doen. "Wat de context precies is, moet nog duidelijk worden."

