Mannen met vangkooi bij vossenhol wilden 'in gat gevallen hondje redden'

Voor het vernielen van een dassen- of vossenhol legde de rechter een man uit Donderen (68) en Lieveren (45) een boete van 450 euro op. De mannen stonden terecht voor het illegaal jagen op vossen en dassen in een bosje bij Balloo. Maar daarvan was te weinig bewijs.

Een medewerker van het Staatsbosbeheer (SBB) zag in april 2020 bij een bosje aan de Rammeringeweg een auto staan en noteerde het kenteken. Het bosje is niet toegankelijk voor het publiek en herbergt vossen en dassen, maar ook een middeleeuws karrenspoor. Er werd besloten wildcamera's met een bewegingssensor op te hangen. Op de gemaakte filmpjes kwamen vossen voor. Van de dassen waren alleen sporen zichtbaar.

Veel jonge vossen

Eind april filmden de camera's ineens twee mannen. Een 68-jarige jager uit Donderen werd herkend, die samenliep met een lid van de Boermarke Balloo, die dat bosje huurt van het SBB. Op de film is te horen dat er wordt gesproken over de vele jonge vossen die in het bosje voorkomen. De jager staat erom bekend dat hij (in het verleden) veel op vossen jaagde. De auto die eerder werd opgemerkt stond op naam van de vrouw van deze 68-jarige.

Niet giftig

De dagen daarna bezoekt de 68-jarige man vaker het bosje. Hij wordt dan vergezeld door de man uit Lieveren. Ze dragen een schep en een gevulde colafles. Er liggen stokken op de grond en de oudste van het stel draagt een jachtgeweer. Na hun bezoek ontdekken toezichthouders dat er gaten zijn dichtgemaakt van holen en is er gegoten met een (niet giftige) vloeistof.

Ongeloof

Op 5 mei 2020 treffen toezichthouders deze mannen aan. Ze hebben een vangkooi bij de ingang van een vossenhol geplaatst. Beide mannen staan driftig te graven. Het hondje van de oudste verdachte was in de hol gevallen, zeiden de mannen. Ze probeerden het jonge dier er weer uit te krijgen. Daarvoor hadden zij de vangkooi nodig. De officier van justitie geloofde weinig van dat verhaal, want 'het hondje komt niet op de beelden voor' en eiste voor beiden een werkstraf van 100 uur.

Doel blijft onbekend

Op de camerabeelden is te zien dat de mannen met een geweer, schep en een colafles in dat bosje in de weer zijn geweest. Maar de rechter vindt het onvoldoende bewezen dat de mannen ook het doel hadden om dassen en vossen te doden of te vangen. Daarvoor waren de beelden te onduidelijk en blijft het volgens de rechter bij gissen. "Er is wel een stevige mate van verdenking. En dan laat ik het hondje-verhaal in het midden", zei hij.