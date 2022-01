Middelbare school in Hoogeveen plaatst noodlokalen: 'We zitten bomvol'

"Heel erg blij zijn we er zelfs mee", vertelt bestuurder van de school Albert Weishaupt. "Het ruimtegebrek in het pand is enorm. Het had niet lang meer geduurd of mensen hadden het niet meer geaccepteerd."

Kleinere klassen

Volgens Weishaupt kampt Hoogeveen al enkele jaren met krimp van het totaal aantal leerlingen. "Die krimp is vooralsnog aan onze school voorbijgegaan", legt hij uit. "Toen het Bentinckspark in aanbouw was, was de verwachting dat er nu ongeveer 900 leerlingen naar de locatie zouden komen. In werkelijkheid zijn dat 1100."

Dat heeft volgens hem verschillende redenen. "Het aantal leerlingen dat geïnteresseerd is om les te volgen op het Roelof van Echten College neemt niet af", vervolgt hij. De krapte binnen de school wijt hij deels aan corona. "Door corona moesten we kleinere klassen maken. Dat is gelukt met extra overheidsgeld, maar heeft meer ruimte opgeslokt binnen de school."

Tekst gaat verder onder de video

'Veel onrust'

De docenten merken de drukte ook. Vaak zitten de lokalen bomvol en moeten ze op zoek naar een andere plek om les te geven. "Het komt regelmatig voor dat we noodgedwongen op de gang lesgeven", vertelt docent Nederlands Marieke de Jonge. "Dat zorgt voor ontzettend veel onrust, want leerlingen kunnen zich niet goed concentreren."

De Jonge en haar collega's zijn daarom blij met de komst van de noodlokalen. "Absoluut", lacht de docent. "Het zorgt voor meer rust onder leraren en de leerlingen. Dat is ook de basisvoorwaarde om goede les te kunnen geven, rust en ruimte. Daar wordt buiten letterlijk en figuurlijk aan gebouwd."

Hoogeveen

De noodlokalen blijven zo'n vijf jaar op het terrein van de school staan. "Wij schatten in dat we de lokalen zo lang nodig hebben" legt Weishaupt uit. "Het kan natuurlijk zijn dat we nog meer leerlingen krijgen. Dan zullen we weer moeten gaan kijken hoe we dat probleem op gaan vangen."

Op dit moment kan de school dat nog niet voorzien. Mocht het zover komen dan wil het Roelof van Echten College dat overleggen met de andere scholen in de gemeente. "Het is een Hoogeveens breed vraagstuk", verklaart Weishaupt. De nieuwe lokalen worden eind januari of begin volgende maand in gebruik genomen.

Lees ook: