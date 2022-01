Entree Wildlands krijgt opknapbeurt: 'Direct het dierentuingevoel'

Bezoekers die de toegangspoortjes van Wildlands door lopen, komen eerst op het Kompasplein. Het is een groot en vrijwel leeg plein met in het midden een ronde kiosk met een kompasroos op het dak. Aan de voorkant van het gebouw konden bezoekers foto's afhalen en aan de achterkant werden snacks verkocht.

Complete make-over

Hoewel de zogenoemde kompaskiosk er nog maar vijf jaar staat, wordt deze vandaag neergehaald om plaats te maken voor iets nieuws. "Het is heel zichtsbepalend voor het plein", zegt projectleider Jan-Minze Zomer. "Maar we hebben besloten om de werelden in het park meer op het plein door te trekken. Zodat je bij de poort direct het dierentuingevoel krijgt."

Het plein krijgt de komende maanden een complete make-over. Er komt meer groen, speeltoestellen en nieuwe dieren. Er komt een verblijf met klauwapen, de kleinste apensoort ter wereld. "We zijn in gesprek welke soorten en welke combinaties er mogelijk zijn. Maar het worden meerdere kleine apensoorten bij elkaar."

Grote investering

Provincie Drenthe legt 625.000 euro bij voor de herinrichting van het plein. Zonder subsidies had het dierenpark deze grote investering niet kunnen opbrengen. Zomer: "Niet zonder steun van de provincie en gemeente. We zijn heel blij dat we dat hebben gekregen en dat we deze wens kunnen vervullen."

Zomer acht het noodzakelijk om deze investering te doen. "We doen het om de uitstraling te verbeteren. Dat is waar kritiek op was en dat wilden we graag veranderen." De hoop is dat het park er vanaf de buitenkant direct aantrekkelijker uitziet, zodat het meer bezoekers trekt.

Bekijk onze reportage over de verbouwing van het Kompasplein: