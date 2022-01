Aeilkema en Gemeentebelangen Tynaarlo gaan 'gewoon' door met campagne

De in Paterswolde woonachtige Aeilkema wil het liefst geen woorden meer vuil maken aan de machtsstrijd waarin zijn partij verwikkeld is. Dat de voorzitter (volgens Aeilkema de oud-voorzitter) hem op non-actief heeft gezet, deert hem allerminst. "We hebben de campagne staan en gaan gewoon door", zegt hij.

Nog maar het begin

Aeilkema zegde zijn baan (als zelfstandige werkte hij onder meer jaren voor het blad Dorpsklanken) op om in de politiek te gaan. Naar eigen zeggen om de boel eens flink op te schudden. "De afgelopen jaren heb ik als journalist gezien hoe moeizaam plannen van de grond kwamen", zegt hij. "Kijk naar de Hoofdweg in Eelde of naar de woningbouw in de gemeente. Jongeren zoeken elders een huis, omdat ze hier niets kunnen krijgen."

Binnen Gemeentebelangen gaat de opschudding die Aeilkema voor ogen heeft dus gepaard met enig rumoer. "Ik wist van tevoren dat dit mogelijk was", zegt hij. "Binnen de partij wist men dat ook. Als ze dat niet wilden, was ik er niet ingestapt. Dan was ik zelf een partij begonnen."

Het opschudden van Gemeentebelangen is nog maar het begin, hoopt Aeilkema. Hij vindt dat de lokale politiek op de schop moet. "Dit is de kans om veranderingen door te voeren."

Wethouder

Aeilkema heeft er vertrouwen in dat de kiezer in Tynaarlo eveneens de behoefte tot verandering ziet. "Dat denk ik wel. Tynaarlo staat er politiek gezien niet best op. Er moet wat gebeuren", zegt hij.

Vandaar ook dat Aeilkema voor het wethouderschap gaat. Of hij een plek in de raad zal accepteren, is nog maar de vraag. "Ik ben gestopt met mijn baan om wethouder te worden. Maar ik voel wel een verplichting naar de kiezer. Dat moet ik dus nog even zien."

