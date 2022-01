Leerlingen Hoogeveen krijgen les met drones: 'Dit is de toekomst'

De school organiseerde alvast een oefenles om de leerlingen kennis te laten maken met de drones. Docent Erik Veldboom mag het vak gaan geven. Hij spreekt over innovatie binnen het huidige lespakket. "Steeds meer bedrijven gebruiken drones als 'gereedschap'. Bijvoorbeeld om daken, kozijnen en ramen te inspecteren. Hoe mooi is het dat wij professionals kunnen opleiden die dit soort werkzaamheden straks veilig kunnen uitvoeren. Het is de toekomst!"

'Voorsprong op de arbeidsmarkt'

Volgens Veldboom kun je de drones die de leerlingen gaan gebruiken vergelijken met een lesauto. "Volledig veilig en perfect om oefeningen mee te doen. Twee personen kunnen de drone besturen. Mocht er tijdens de les iets niet goed gaan, dan kan ik altijd inbreken. Zie het als een ingreep die een rijinstructeur tijdens rijles ook doet."

Leerlingen die kiezen voor het keuzevak kunnen via school ook hun vliegbrevet halen. Dat biedt volgens de docent geweldige kansen. "Als ze doorstromen naar het mbo kunnen ze tijdens hun stage aangeven dat ze bevoegd zijn om een drone te besturen. Dat is voor bedrijven natuurlijk ontzettend interessant. Met een vliegbrevet op zak hebben zij straks absoluut een voorsprong op de arbeidsmarkt."

Veel mensen zullen bij een drone denken aan de buurman die een nieuwe hobby heeft, een hobby die een zoemend geluid maakt en rondvliegt. "Dat imago is onterecht", lacht Veldboom. "De mogelijkheden van drones zijn ongekend groot en het aantal toepassingen groeit met de dag. Je kunt het niet meer negeren."

'Mooie toevoeging'

De leerlingen kijken hun ogen uit. "Best wel interessant hoe zo'n drone werkt", zegt leerling Quido. "En een mooi ding natuurlijk. Zal vast duur zijn." Of hij de lessen gaat gebruiken in het werkveld weet hij nog niet. "In ieder geval niet voor het controleren van kozijnen. Maar gelukkig zijn er meer dingen waar drones voor kunnen worden ingezet. Ik denk er nog even over na."

Klasgenoot Quido ziet de voordelen direct. "Ik wil later graag filmen. Op een drone zit een camera, dus daar kan je mooi mee oefenen", vertelt hij. "Als het zover is wil ik wel gebruik maken van de lessen. Ik vind het een mooie toevoeging voor ons lessenpakket."

Primeur

De lessen worden voor een deel binnen gehouden. Het was voor de school nog een hele uitdaging om daadwerkelijk buiten te mogen vliegen. "Dat komt omdat het vliegveld in Hoogeveen in de buurt zit", vervolgt Veldboom. "Inmiddels hebben we met het vliegveld goede afspraken gemaakt over veiligheid en vliegbewegingen." Het terrein van de school is inmiddels aangestipt als een 'safe fly zone'.

Veldboom zelf heeft ook een primeur te pakken. Hij is de eerste gecertificeerde docent in Drenthe die les mag geven in dronetechniek. "Voor zover ik weet ben ik dat", lacht hij. "Op andere plekken in Nederland wordt het vak wel gegeven. In Drenthe zijn wij de eerste. Dat is wel gaaf."

Leerlingen met het profiel PIE (Produceren, Installeren en Energie) kunnen zich volgend jaar aanmelden voor het vak.

