'Door buitenles worden kinderen socialer, gezonder en slimmer'

Welke juf of meester geeft de beste en leukste buitenlessen? Uitdagende reken-, geschiedenis- en taallessen, maar dan op het schoolplein in plaats van in het klaslokaal. Organisatoren IVN Natuureducatie en Jantje Beton hopen hiermee andere leraren te stimuleren om vaker buiten les te geven. "Kinderen komen zo weinig buiten," zegt Mathijs ter Bork van IVN Natuureducatie. Ter Bork heeft jarenlange ervaring voor de klas. "Digitale middelen zoals de tablet hebben zo'n grote invloed op ze. Ik hoop dus op een omslag, want van de buitenlucht krijg je energie."

Taal in de buitenlucht

Maar hoe geef je nou taal- of rekenles in de buitenlucht? "Alle lessen kun je buiten houden," aldus Ter Bork. "Buiten is een omgeving die uitdaagt tot beweging en voelen. Ik zou bijvoorbeeld een taalles kunnen maken als renspel. De leerlingen rennen naar een woord, rennen dan weer terug en schrijven het woord dan op. Zo leren ze de woorden inprenten en schrijven op een actieve manier."

Buitenles kost tijd

Uit onderzoek blijkt dat docenten op basisscholen in ons land slechts één procent van de lestijd met hun leerlingen naar buiten gaan, terwijl ze zelf aangeven het liefst 25 procent van de lessen in de frisse buitenlucht te willen geven. "Een percentage van 25 is wel erg ingewikkeld qua tijd," zegt Ter Bork. "Buitenles kost gewoon meer tijd, maar gelukkig zijn hier wekelijks veel scholen mee bezig."

Ter Bork merkt dat de leerkrachten en de leerlingen enthousiast zijn over geven van buitenles. "Als je beweegt wordt je brein automatisch actief. Dit blijkt ook uit talloze onderzoeken zoals die van neuropsycholoog Erik Scherder."

Het hele lijf

In het begin zal het buiten lesgeven spannend zijn volgens Ter Bork. "Dat had ik in het begin ook. Mijn leerlingen waren natuurlijk snel afgeleid, maar als ik geduldig was kwam het goed. Ook dwingt het buiten zijn mijzelf ook tot nadenken en dat is prettig voor de les. Je zult zien dat er meer mogelijkheden zijn met het hele lijf in plaats van alleen het hoofd. Door buitenles worden kinderen socialer, gezonder en slimmer."

Stemmen

De verkiezing tot Buitenlesleerkracht van het jaar is sinds maandag 10 januari geopend. Via deze site kan iedereen een leerkracht nomineren. Om in aanmerking te komen moet de leerkracht ieder jaar wel tenminste acht lessen buiten geven. De verkiezing loopt tot en met 18 februari. Daarna wordt per provincie de beste buitenlesleerkracht gekozen, waarna een onafhankelijke jury de landelijke winnaar kiest. Deze juf of meester zal op Nationale Buitenlesdag volop in het zonnetje worden gezet.

