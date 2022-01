Huurprijzen vrije sector woningen Drenthe stijgen met zestien procent

De huurprijs van woningen in de vrije sector is in Drenthe het afgelopen kwartaal met 16,1 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius.

Daarmee is Drenthe procentueel gezien een van de grootste stijgers in Nederland. Alleen in Friesland was de stijging met 17,2 procent groter. In Drenthe betaalden nieuwe huurders in het vierde kwartaal van 2021 11,05 euro per vierkante meter per maand. Een jaar eerder was dat 9,52 euro.

Overigens is Drenthe met die 11,05 euro per vierkante meter nog altijd een van de goedkoopste provincies van Nederland.