Emmen zet in op kortwieken wachtlijst voor 'beschut werk'

Maar beiden hebben sinds december een beschutte werkplek gevonden. De gemeente Emmen ziet dat dit type banen hun vruchten afwerpt en investeert er daarom extra in.

Beschutte werkplekken zijn bedoeld voor werknemers die begeleiding of een aangepaste werkplek nodig hebben. "Niet iets waar een reguliere werkgever altijd in kan voorzien", legt wethouder Raymond Wanders uit. "Momenteel hebben we een wachtlijst met vijftig mensen die in aanmerking komen. Dus die werkplekken zijn hard nodig."

Te veel op bordje

Twee mensen die een plek hebben kunnen vinden, zijn Schonewille en Hemme. Hemme werkte in een regionaal attractiepark, maar mentaal ervoer hij te veel werkdruk. "Naar mijn gevoel kwam er te veel op mijn bordje terecht", vertelt hij. "Waarna ik met behoud van uitkering aan de slag kon in het wijkonderhoud."

Bij deze baan steeg het water hem opnieuw naar de lippen. "Ik liep tegen dezelfde problemen aan en belandde op een wachtlijst." Hij komt terecht in een een beschutte baan bij de Emco en werkt sindsdien in het groenonderhoud. "Het bevalt me uitstekend. Mijn werkgever stelt zich heel flexibel op wat betreft de tijdsindeling. Het maakt niet uit of ik tien minuten of een hele dag over een perkje doe. Erg prettig en precies wat ik nodig heb."

200 keer gesolliciteerd

Ook Schonewille heeft sinds eind 2021 een contract en is daar net zo blij mee als zijn collega. Hij is bij Emco werkzaam in het personenvervoer. "Ik haal en breng mijn collega's van en naar hun werk." Schonewille is niet altijd chauffeur geweest. "Ik heb 37 jaar gewerkt als voeger in de bouw. Totdat ik rug- en knieklachten kreeg."

Nieuw werk vinden is bepaald geen sinecure. "Ze zeggen dat er werk is als je werken wilt. Maar in de praktijk valt het niet mee. Ik kon werken met behoud van uitkering, maar dat loopt op een gegeven moment af. Vervolgens heb ik wel 200 keer gesolliciteerd, maar mijn fysieke klachten schrikken af."

(Tekst gaat verder onder de foto)

Peter Schonewille vervoert als buschauffeur zijn EMCO-collega's (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

Niet genoeg uren

Hij kan aan de slag als chauffeur bij de EMCO, maar de landelijke regelgeving voor sociale werkvoorzieningen gaat op de schop. Met als gevolg dat Schonewille niet kan aanblijven. "Ik heb nog een tijdje bij een taxibedrijf gewerkt, maar het lukte niet om genoeg uren te krijgen." Via de beschutte werkplekken is hij weer terug en daar is hij ontzettend blij mee. "Dit is prachtig werk en ook nog eens voor 32 uur."

Gemeenten zijn sinds 2017 verantwoordelijk voor het creëren van beschutte werkplekken. Het Rijk geeft streefcijfers mee, die Emmen als een van de weinige gemeenten (slechts 13 procent) jaarlijks haalt.

Het 'geheim' van Emmen

Wat is het 'geheim' van Emmen? Wanders: "In eerste instantie moet je het als gemeente zelf willen. Daarnaast weten leerwerkbedrijven Menso en de EMCO-groep, het UWV en gemeente elkaar snel te vinden." Verder bestaan er nauwe contacten met de scholen in het speciaal voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs. Want ook deze jongeren komen ook niet zomaar aan de bak bij een reguliere werkgever. Deze groep willen we ook graag ook helpen."

Wethouder Wanders wil daar een tandje bij doen. "We hebben het Rijk gevraagd om de subsidies voor beschutte werkplekken te herverdelen. Er zijn namelijk gemeenten waar geld op de plank blijft liggen, omdat ze er niets mee doen. Terwijl wij hier mensen in de wachtkamer hebben zitten."

Wanders verwacht dat er nog dit jaar gehoor wordt gegeven aan het verzoek. "Wat ons de mogelijkheid biedt om nog meer mensen te helpen."

Hap uit de wachtlijst

Wanders hoopt in 2022 een flinke hap uit de wachtlijst te kunnen nemen. "Van de 50 hebben we voor zes mensen een dienstverband kunnen regelen. Vanuit het Rijk wordt ons gevraagd om dit jaar tien banen te realiseren. Wij leggen zelf geld bij om het dubbele mogelijk te maken. Uiteindelijk willen we af van die wachtlijst. Dat is het streven."