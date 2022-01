Moordzaak camping De Horrebieter dit voorjaar voor de rechter

De rechtbank buigt zich begin april over de dodelijke schietpartij op camping De Horrebieter in Hoogersmilde. De zaak tegen verdachte Abderrehim B. (37) uit Leiden werd eind oktober uitgesteld, omdat de rechtbank vond dat hij moest worden onderzocht door een psychiater.

B. heeft bekend dat hij op de avond van 9 november 2020 heeft geschoten op een man die op de camping woonde en die kende uit het criminele circuit. De Leidenaar kwam die avond naar Drenthe voor een ontmoeting met het latere slachtoffer, dat al enkele maanden op de camping woonde. De twee kenden elkaar uit de drugswereld en hadden een conflict.

Conflict om geld

De Leidenaar heeft verklaard dat het slachtoffer nog 20.000 euro van hem tegoed had en hem bedreigde. De campingbewoner pikte de Leidenaar ergens op met zijn auto. Het laatste stuk naar de camping reden ze samen. Aan het begin van de avond hoorden medewerkers schoten op het terrein van de camping en even later vonden ze het 32-jarige slachtoffer dood in zijn auto.

B. meldde zich twee dagen later zelf bij de politie en zei dat hij had geschoten uit zelfverdediging. Het latere slachtoffer trok volgens hem opeens een wapen toen de twee op de camping aankwamen. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat uit van moord, oftewel van een vooropgezet plan van de Leidenaar om het slachtoffer te doden.

Stoornis

B. is voor de strafzaak onderzocht door een psycholoog. Die kwam tot de conclusie dat de man een psychische stoornis heeft. Om te weten te komen of die stoornis een rol heeft gespeeld bij het misdrijf, kwam het OM in oktober met het verzoek B. ook nog te laten onderzoeken door een psychiater. De rechtbank was het daarmee eens.

Het rapport van de psychiater wordt begin maart verwacht. "We willen de zaak rond 1 april behandelen", liet de rechtbankvoorzitter vandaag weten op een korte zitting. Zowel B. als zijn advocaat waren daar niet bij.

