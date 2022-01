'Woonkamer' daklozen aan de Havenkade in Assen opgeruimd

De dak- en thuislozen aan de Havenkade hebben hun spullen moeten pakken. Gisteren is samen met toezicht en handhaving de 'woonkamer' opgeruimd. Vorige week kwam de gemeente Assen met een oplossing: de dag- en nachtopvang is vanaf deze week 24/7 geopend.

Veel plekken waar de daklozen normaal gesproken in de winter komen, zijn door corona gesloten. Om toch overdag droog te kunnen zitten, had een aantal daklozen op eigen initiatief het onderkomen aan de Havenkade gebouwd. Er was ook aandacht voor de situatie: zo zijn spullen ingezameld en stelde de partij Assen Centraal vragen over de kwestie. De gemeente Assen was op de hoogte en was bezig met een oplossing.

'Goede sfeer'

Vorige week nam het college van burgemeester en wethouders een besluit: de dag - nachtopvang sluiten nu goed op elkaar aan. Eind vorige week sprak de wijk-boa met de bewoners van de 'woonkamer' om ze te informeren. Volgens een woordvoerder van de gemeente is alles in goed overleg gegaan: "Vijf mensen hebben hun persoonlijke spullen weggehaald gisteren. Daarna zijn ze koffie gaan drinken bij Cosis. Er hing een goede sfeer en er waren geen ongeregeldheden."

Het gaat wel om een tijdelijke oplossing tot april, laat de woordvoerder weten. "We zijn bezig met een structurele manier om de dak- en thuislozen in de winter 24/7 een warme plek te kunnen bieden. Want we willen de komende jaren geen herhaling van wat zich de afgelopen maanden aan de Havenkade afspeelde. Nog beter zou zijn dat voorkomen kan worden dat mensen in deze situatie terechtkomen, maar dat is een lastig vraagstuk."

Dag- en nachtopvang

Vanaf deze week kunnen de dak- en thuislozen tussen 18.00 uur en 10.00 uur bij de nachtopvang - de Kommarin - terecht. Tussen 10.00 uur en 18.00 uur mogen ze bij WerkPro koffiedrinken en zitten ze warm en droog. Ook kunnen ze daar werken als ze dat willen. WerkPro en de Kommarin zitten in hetzelfde pand. Bij de dag- en nacht opvang van Cosis horen ze goede geluiden, vertelt een medewerker die anoniem wil blijven. "Tot nu toe zijn de daklozen blij met de oplossing die de gemeente heeft geboden. Maar of dat zo blijft, is de vraag. Dat kan snel veranderen bij deze groep. Je weet het maar nooit."

De medewerker is ook blij met de oplossing. "De mensen hoeven nu niet meer buiten te zitten. Ze kunnen gewoon bij ons terecht. Maar er geleden hier wel regels waaraan ze zich moeten houden." Aan de achterzijde van WerkPro staat op dit moment een grote unit waar de daklozen 's avonds terechtkunnen om televisie te kijken en daarna de nacht door te brengen.

De gemeente is zich er ook van bewust dat ze het 'echte' probleem van de daklozen niet wegneemt. "Ze willen een plek waar ze fijn kunnen samenkomen en een biertje kunnen drinken. Zoals bij de horeca, die nu gesloten is. Dat kunnen wij niet regelen, maar niemand hoort thuis op straat. Daarom hebben wij ervoor gezorgd dat ze nu 24/7 terecht kunnen bij Cosis."

Lees ook: