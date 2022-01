Datalek bij Roelof van Echten in Hoogeveen: 'Ontzettend vervelend'

Bestuurder Albert Weishaupt laat weten dat de informatie is gelekt via het systeem SOM. "Daarin kan een docent de gegevens zien van een leerling. Dat is volledig afgeschermd en kan niemand anders bekijken. Maar, vervolgens hebben mensen een kopie gemaakt van de gegevens en deze rondgestuurd via de mail. Dat had niet gemogen."

Vervolgstappen

Leerlingen hebben een kopie van de gegevens voorbij zien komen. De ouders hebben vervolgens contact opgenomen met de school. "Ze hebben volkomen gelijk als ze boos zijn", vervolgt Weishaupt. "De situatie is serieus en wij nemen onze verantwoordelijkheid. Het is totaal fout. Hartstikke fout."

De school is inmiddels aan het uitzoeken wat de vervolgstappen zijn. "De gegevens van de kinderen horen niet op straat te liggen", vindt de bestuurder. "Dus we zoeken uit hoe we hiermee om moeten gaan. We willen de garantie geven dat zoiets in de toekomst niet weer gebeurt." Inmiddels hebben alle ouders van de school een mail ontvangen met uitleg.

'Zitten er bovenop'

De school gaat een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is volgens de wet verplicht. De komende tijd wordt meer aandacht besteed aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegeven. "We zitten er bovenop", vertelt Weishaupt. "Alle docenten die nieuw zijn bij onze school krijgen uitleg over SOM. Dat blijkt niet voldoende. We moeten meer gaan inzetten op wat wel en wat niet mag."

De school doet een oproep om de gegevens niet verder te delen. "Dat is het enige wat we op dit moment kunnen doen. De data liggen buiten en daar kun je niks meer aan veranderen. Het is een hele vervelende situatie", aldus Weishaupt.

