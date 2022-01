Eis: werk- en celstraf voor internetoplichting en geweld bij verkeersruzie

"Als deze zaak in 2019 op zitting had gestaan, had ik een celstraf geëist", zei de officier van justitie, die erkende dat het wel erg lang heeft geduurd voor het OM de zaak voor de rechter heeft gebracht. In 2018 kwam de oplichtingszaak aan het licht. De verkeersruzie in Oosterwolde was in april 2019.

Identiteitsfraude

In 2018 heeft de man volgens het OM zeker twintig keer dure spullen bij een paardensportwebshop besteld op naam van een vrouw uit Sleen. De dochter van de vrouw deed dat jaar aangifte van identiteitsfraude. Zij ontdekte het toen haar moeder werd gebeld door een medewerker van de webshop. Die nam contact op, omdat de spullen niet waren betaald. De vrouw uit Sleen wist van niks en had ook niks besteld.

Uit onderzoek bleek dat degene die de bestellingen wél plaatste steeds eerst als afleveradres het woonadres van de Sleense opgaf en dan kort voor het bezorgmoment het adres veranderde. Dan koos de besteller voor een PostNL-afhaalpunt. Zo werden meerdere pakketten afgeleverd bij supermarkt Albert Heijn in Sleen, maar ook bij andere bezorgpunten in Drenthe. In totaal ging het om 22 pakketjes met een totaal waarde van ruim 12.000 euro.

Opgepakt in de supermarkt

De dochter van het slachtoffer uit Sleen waarschuwde ook medewerkers van de supermarkt in haar woonplaats. Die hielden in mei 2018 een man aan, toen die voor de tweede keer in een week een pakketje kwam ophalen. Ze belden de politie. De man verklaarde dat hij af en toe klusjes deed bij het autobedrijf van de verdachte en dat hij ook in zijn opdracht pakketjes ophaalde. De Hoogevener reed hem dan naar verschillende bezorgpunten en hij moest naar binnen.

De spullen van de paardensportwebshop verkocht de Hoogevener vervolgens via Marktplaats, vertelde zijn medewerker. Zelf betaalde de Hoogevener niks voor de bestellingen die hij op naam van de vrouw uit Sleen deed, want hij bestelde met afterpay, achteraf betalen dus.

Kritiek op politieonderzoek

De 38-jarige man ontkende in de rechtbank in Assen dat hij het brein achter de internetoplichting was. Volgens hem was zijn inmiddels ex-medewerker een junk die maar wat verzon en moet iemand anders de dader zijn geweest. Dat zijn auto op camerabeelden bij Albert Heijn in Sleen was gezien toen zijn medewerker twee keer pakketjes ophaalde, kon hij niet verklaren.

Zijn advocaat kraakte het politieonderzoek, omdat een andere medeverdachte helemaal niet was verhoord. Dat was ook een ex-medewerker van de Hoogevener, die eveneens pakketjes zou hebben opgehaald. Volgens haar komt alle belastende informatie nu uit één bron, de aangehouden ex-medewerker. Ze vindt dat er te weinig bewijs is.

Verkeersruzie

De officier van justitie erkende dat het onderzoek in de zaak beter had gekund, maar vindt wel dat er genoeg bewijs is. Dat geldt volgens hem ook voor het geweld in Oosterwolde. Daar kreeg de Hoogevener eind april 2019 op een parkeerplaats bij een supermarkt ruzie met een andere automobilist. Toen die de middelvinger naar hem opstak, gaf de Hoogevener hem een vuistslag in het gezicht en belandden de twee vechtend op de grond.

Ook dat ontkende de verdachte aanvankelijk bij de politie. Tot er bewakingsbeelden bleken te zijn, waarop de vuistslag en het gevecht duidelijk te zien waren. De Hoogevener vertelde in de rechtszaal dat hij destijds niet lekker in zijn vel zat en verslaafd was aan medicijnen. Inmiddels wordt hij daarvoor behandeld en heeft hij naar eigen zeggen een minder kort lontje.

Uitspraak: 1 februari.