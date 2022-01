Merel Freriks verruilt Borussia Dortmund voor Brest Bretagne

Merel Freriks (24) speelt de komende twee seizoenen voor Brest Bretagne Handball. De club aan de Franse westkust bereikte vorig seizoen de final four van de Champions League en staat nu tweede in de nationale Franse competitie.

Freriks is nu bezig aan haar vijfde seizoen in de Bundesliga. Na twee seizoenen bij de Bensheim-Auerbach Flames, speelt ze nu voor het derde jaar op rij bij de regerend landskampioen BVB Borussia Dortmund.

"Ik ben wel toe aan iets nieuws en aan een volgende stap in mijn carrière. Ik stond open voor heel veel landen. Maar toen meldde Brest zich bij mij. Dus toen kon ik geen nee zeggen", reageert Freriks.

Spannend

"Het wordt wel spannend. Ik spreek nog geen woord Frans en hier bij Dortmund ben ik best wel verwend met alle Nederlandse teamgenootjes. Ik zit hier dichtbij huis en daardoor kan er veel bezoek langskomen. Dat vond ik de afgelopen jaren heel fijn, maar dat wordt in Frankrijk wel heel anders."

Vooralsnog is Freriks de enige Nederlandse speelster in de selectie van Brest voor volgend seizoen. Pikant detail is dat Dortmund op 5 februari in de Champions League op bezoek moet bij de roze formatie uit Frankrijk. In september vorig jaar won de Duitse ploeg overigens de thuiswedstrijd tegen de Franse club nog met 30-27.

'Veel tempo en emoties'

"Ik ben blij dat ik in Dortmund Champions League-ervaring heb opgedaan. Maar in Brest doen ze echt mee om de prijzen. Daar moet je elke wedstrijd winnen", vertelt Freriks. "De Franse competitie ken ik natuurlijk nog niet zo goed. Maar wat ik gezien heb, is het niveau wel echt veel hoger. Je moet je echt elke wedstrijd honderd procent geven en elke wedstrijd is heel zwaar. Ze spelen met veel tempo en ook met veel emoties", analyseert Freriks.

Carrière

De cirkelloopster groeide op in Borger en begon daar op haar vijfde met handbal. Op haar twaalfde stroomde ze door naar E&O in Emmen waar ze vijf seizoenen eredivisie speelde.

Via de Handbalacademie op Papendal kwam ze in Duitsland terecht. Met Dortmund werd ze vorig jaar landskampioen. Dit seizoen staat de ploeg op de tweede plaats in de Bundesliga met één wedstrijd en vier punten minder dan koploper Bietigheim.

Oranje

De 58-voudig international werd in 2019 wereldkampioen met Oranje. Daarnaast maakte ze vorig jaar haar olympisch debuut met het nationale team. Nederland werd daar in de kwartfinale uitgeschakeld. Bij het laatste wereldkampioenschap in Spanje, in december vorig jaar, strandde Oranje al in de groepsfase.